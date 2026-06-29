Neymar kehrt zurück: Carlo Ancelotti äußert sich vor dem Spiel Brasilien gegen Japan

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, hat seine Pläne bezüglich Neymar vor dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Japan geteilt. Laut dem erfahrenen Experten wird der Star-Stürmer, obwohl er sich in einer guten sportlichen Verfassung befindet, voraussichtlich erneut auf der Bank beginnen. Diese Entscheidung hängt mit dem Genesungsprozess des Spielers nach langwierigen Verletzungen zusammen. Dies berichtet Goal.com.

Der Weg zur Weltmeisterschaft 2026 war für Neymar sehr beschwerlich. Aufgrund einer schweren Knieverletzung im Oktober 2023 und anschließender Wadenprobleme fiel er lange aus. Nachdem er die ersten Gruppenspiele gegen Marokko und Haiti verpasst hatte, beendete der Stürmer seine dreijährige Pause in der Nationalmannschaft erst durch einen Kurzeinsatz gegen Schottland.

Strategie der Vorsicht

Auf der Pressekonferenz betonte Carlo Ancelotti, dass sich Neymars Zustand deutlich verbessert habe. Laut Goal.com ist der italienische Trainer mit der Vorbereitung des Spielers zufrieden, beabsichtigt jedoch nicht, ihn sofort für volle 90 Minuten einzusetzen. „Neymar hat in der letzten Woche große Fortschritte gemacht. Er ist bereit, mehr als 15 Minuten zu spielen, aber alles hängt vom Spielverlauf und der Situation auf dem Platz ab“, erklärte der Trainer.

Auch die Äußerungen des japanischen Spielers Kento Shiogai sorgten für Aufsehen. Der Stürmer des VfL Wolfsburg deutete an, dass die Stärke der brasilianischen Nationalmannschaft nachlasse. Ancelotti erklärte jedoch, dass er solche „Mind Games“ ignoriere und sich ausschließlich auf die taktische Vorbereitung konzentriere.

Dass Japan kein leichter Gegner für Brasilien ist, beweisen die jüngsten Ergebnisse. Die „Samurai Blue“ sind derzeit seit 10 Spielen ungeschlagen. In dieser Serie besiegten sie Brasilien in Tokio mit 3:2 und setzten sich im Londoner Wembley-Stadion gegen England durch. Ancelotti gab zu, aus der Niederlage im letzten Jahr die richtigen Schlüsse gezogen zu haben.

In der Gruppenphase spielte Japan unentschieden gegen die Niederlande und besiegte Tunesien deutlich, womit sie den zweiten Platz in ihrer Gruppe belegten. Brasilien zog als Gruppensieger in die K.-o.-Runde ein. Die Rückkehr erfahrener Anführer wie Neymar könnte für die „Pentacampeões“ nicht nur taktisch, sondern auch mental ein großer Vorteil sein.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist dieses Duell von großem Interesse, da Begegnungen zwischen Brasilien und Japan stets für hohe Technik und intensiven Kampf stehen. Ob Neymar in der K.-o.-Phase seine beste Leistung abrufen kann, wird sich am Montag zeigen.