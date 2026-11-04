Jahongir Zokirov und Rahmatullo Boymatov steigen beim Turnier „Zuffa Boxing 13“ in den Ring

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Jahongir Zokirov und Rahmatullo Boymatov steigen beim Turnier „Zuffa Boxing 13“ in den Ring

Die saudi-arabische Hauptstadt Riad bereitet sich darauf vor, ein weiteres prestigeträchtiges Profibox-Turnier auszurichten. Die von den Promotern organisierte „Zuffa Boxing 13“ Fightcard wurde offiziell bekannt gegeben.

Für die Boxfans aus Usbekistan gibt es erfreuliche Nachrichten: Im Rahmen dieses großen Boxabends werden zwei unserer ungeschlagenen Vertreter, Jahongir Zokirov und Rahmatullo Boymatov, wichtige Kämpfe bestreiten.

Die Kämpfe und Gegner der usbekischen Boxer

Laut den am Dienstag offiziell bestätigten Paarungen werden unsere Landsleute gegen folgende Gegner antreten:

  • Jahongir Zokirov — Brandon Colantonio: Der im Schwergewicht aktive Jahongir Zokirov (2-0, 2 KO), der bisher alle seine Kämpfe vorzeitig beendet hat, trifft auf den erfahrenen kanadischen Boxer Brandon Colantonio (8-2, 1 KO). Das Duell ist auf 6 Runden angesetzt.

  • Rahmatullo Boymatov — Moro Inusah Kanla: Das aufstrebende Talent im Halbschwergewicht, Rahmatullo Boymatov (1-0, 1 KO), steht vor einer ernsthaften Prüfung gegen den ghanaischen Knockout-Spezialisten Moro Inusah Kanla (10-1, 9 KO). Dieser auf 8 Runden angesetzte Kampf gilt als die bisher größte Herausforderung in Boymatovs Karriere.

Hauptkampf des Abends und Veranstaltungsort

Auch der Hauptkampf des Turniers verspricht ein Duell zwischen hochkarätigen Namen:

  • Carlos Adames kehrt in den Ring zurück: Im Main Event des Abends tritt der dominikanische WBC-Weltmeister Carlos Adames (25-1-1, 18 KO) gegen den Waliser Jerome Warburton (18-2-2, 2 KO) an. Der auf zehn Runden angesetzte Ranking-Kampf findet ohne Titelverteidigung statt.

  • Datum und Arena: Die Kämpfe von „Zuffa Boxing 13“ finden am Samstag, den 14. November, in der spektakulären „The Venue“ Arena in Riad statt.

Für die neue Generation usbekischer Schwergewichtler bietet diese internationale Plattform eine hervorragende Gelegenheit, ihr Können erneut in Saudi-Arabien, dem neuen Zentrum des Weltboxens, unter Beweis zu stellen.

Jahongir ZokirovRahmatullo BoymatovZuffa Boxing 13RiadBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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