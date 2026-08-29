Knockout-Regen in Shanghai: Favoriten stürzen einer nach dem anderen, Nurmagomedov geht zu Boden!

In der chinesischen Stadt Shanghai ausgetragen, UFC Fight Night 286 wurde zu einem der spektakulärsten Events des Jahres, geprägt von vorzeitigen Kämpfen. Von den 13 Duellen auf der Card endeten 10 vorzeitig durch Knockouts, technische Knockouts und Submissions, was den Fans pures Adrenalin bot.

Einer der Helden des Abends, der Lokalmatador Song Yadong, setzte ein dickes Ausrufezeichen im Titelrennen, während die Brasilianerin Denise Gomes eine Top-Anwärterin der Frauen-Division auf die Bretter schickte.

Chaos im Main Event: Nurmagomedov und Yan Xiaonan geschockt

Die Höhepunkte des Events waren von intensiven und schnellen Finishes im Oktagon geprägt:

Song Yadong vs. Umar Nurmagomedov (Runde 2, 1:48): In der zweiten Runde erwischte der chinesische Kämpfer den abtauchenden Umar mit einer blitzschnellen Rechten und erzielte einen sauberen Knockout durch Hammerfists am Boden. Dies war die erste vorzeitige Niederlage in der Karriere des Russen. Song feierte seinen zweiten Sieg in Folge seit der Niederlage gegen Sean O'Malley und ist nun ein Top-Anwärter auf den Titel.

Denise Gomes vs. Yan Xiaonan (Runde 1, 4:49): Die ehemalige Titelanwärterin Yan Xiaonan musste vor heimischem Publikum einen schweren Schlag einstecken. Am Ende der ersten Runde konterte Denise Gomes ihre Gegnerin mit einem rechten Ellbogen und beendete den Kampf mit einer Schlagserie.

Alle Ergebnisse der UFC Fight Night 286

Main Card:

Song Yadong besiegte Umar Nurmagomedov durch KO (Schläge) — Runde 2, 1:48;

Denise Gomes besiegte Yan Xiaonan durch KO (Schläge) — Runde 1, 4:49;

Kai Asakura besiegte Qileng Aori durch TKO (Kopftritt) — Runde 2, 0:34;

Su Mudaerji besiegte Alex Perez durch einstimmige Punktentscheidung (29-28, 29-28, 29-28);

Se Liu besiegte Levi Rodriguez durch KO (Schlag) — Runde 1, 4:26;

Bilal Hassan besiegte Nilson Rojas durch KO (Schlag) — Runde 2, 2:28.

Preliminary Card: