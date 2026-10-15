Im zentralen Duell der Ligaphase der UEFA Champions League Manchester Cityverlor zu Hause mit 2:4 gegen den amtierenden französischen Meister PSG. Nach dem Spiel analysierte das angesehene britische Analyseportal für die „Citizens“ esteemedkompany.com die Leistungen aller eingesetzten Spieler und bewertete sie auf einer 10-Punkte-Skala.

Die Analysten gingen besonders auf die zwei verschiedenen Rollen des Verteidigers der usbekischen Nationalmannschaft Abdukodir Khusanovin den beiden Halbzeiten ein.

Abdukodir Khusanov — 5/10: Positionswechsel und zwei unterschiedliche Halbzeiten

Die britische Publikation kommentierte die Leistung des usbekischen Talents wie folgt:

Ein harter Test in der ersten Halbzeit: Khusanov spielte auf der für ihn ungewohnten Position des Rechtsverteidigers und hatte unter dem schnellen Druck der linken PSG-Seite große Schwierigkeiten. Die ersten beiden Gegentore fielen nach Angriffen über seine Zone;

Rückkehr ins Zentrum und Stabilität: Nachdem das Trainerteam in der zweiten Halbzeit den formschwachen Kapitän Rúben Dias ausgewechselt hatte, wurde Khusanov auf seine natürliche Position in der Innenverteidigung zurückgezogen. Im Abwehrzentrum agierte er deutlich abgeklärter und sicherer, doch die Probleme auf der Außenbahn in der ersten Hälfte führten zur Endnote 5.

Abwehr und Torwart: Chaos unter dem Druck des Gegners

Die Defensive der Gastgeber hielt dem Pressing der Pariser in den ersten 45 Minuten nicht stand:

Gianluigi Donnarumma (5/10): Obwohl der italienische Torhüter am Ende einen Elfmeter hielt, hätte man bei zwei der vier Gegentore eine bessere Reaktion erwartet;

Rúben Dias (5/10): Der Mannschaftskapitän wirkte unter dem starken Pressing von PSG überfordert und wurde zur Pause ausgewechselt;

Marc Guéhi (5,5/10): Hatte in der ersten Halbzeit zu kämpfen, konnte sich aber nach der Pause etwas steigern;

Joško Gvardiol (6/10): Rückte von der linken Seite auf und sorgte bei Angriffen für Gefahr.

Mittelfeld und Angriff: Wer glänzte, wer schwächelte?

Das Schicksal des Spiels war eng mit den Aktionen im Mittelfeld und im Angriff verknüpft:

Rayan Cherki (4,5/10) — die niedrigste Bewertung: Fand überhaupt nicht ins Spiel, verlor zu viele Bälle und wurde zur Halbzeit ausgewechselt;

Erling Haaland (8,5/10): Versuchte mit zwei schönen Toren, sein Team zurück ins Spiel zu bringen. Experten glauben, dass er an einem anderen Abend problemlos einen Viererpack hätte schnüren können;

Elliot Anderson (7,5/10) und Enzo Fernández (6,5/10): Nach der schwierigen ersten Halbzeit zeigten sie nach der Pause ein deutlich gehaltvolleres Spiel;

Antoine Semenyo und Jérémy Doku (6/10): Arbeiteten viel, doch es fehlte an Präzision bei den letzten Entscheidungen und Abschlüssen.

Helden von der Bank: Kräfte, die das Spiel veränderten

Die in der zweiten Halbzeit eingewechselten Spieler brachten neuen Schwung in das Spiel von City:

Ayyoub Bouaddi (8,5/10): Das 18-jährige Talent übernahm die Kontrolle im Mittelfeld und agierte gegen den hochkarätigen Gegner völlig unbeeindruckt;

Iliman Ndiaye (8,5/10): Belebte die linke Seite, stellte die PSG-Abwehr vor große Probleme und lieferte eine Torvorlage;

Matheus Nunes (7,5/10): Erschien als Rechtsverteidiger, stopfte alle Löcher auf der Außenbahn und verlieh der Defensive Sicherheit. Laut der Publikation sollte Nunes in den nächsten Spielen von Beginn an auf der rechten Seite starten.

Diese Analyse der britischen Presse zeigt, dass Marescas anfänglicher taktischer Plan und die Aufstellungswahl im Spiel gegen die Pariser teuer zu stehen kamen.