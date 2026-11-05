Maresca erklärt das 3:2 in der Champions League und die Probleme von Manchester City

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City (2:3) im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League in Deutschland bleibt als ein intensives Torspektakel mit unerwartetem Szenario in Erinnerung. Nach dem Abpfiff gab der Cheftrainer der „Citizens“, Enzo Maresca, ein exklusives Interview für die offizielle UEFA-Website, in dem er offen über die Leistung seines Teams, die aufgetretenen Schwierigkeiten und den gegnerischen Trainer sprach.

Der italienische Spezialist verhehlte nicht, dass die Defensive trotz der vollständigen Spielkontrolle phasenweise gegen die schnellen Angriffe des Gegners in Bedrängnis geriet.

„Wir hatten die Kontrolle, aber es gab Probleme“: Marescas Analyse des Spiels

Der Trainer betonte besonders den hohen Wert dieser drei Auswärtspunkte:

Ein schwieriger Test in Deutschland: „Das Spiel war in einigen Situationen sehr schwierig. Wir haben das Spiel gut kontrolliert, stießen aber zeitweise auf ernsthafte Probleme. In der Champions League ist es immer eine große Herausforderung, auswärts gegen deutsche Vereine zu spielen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir die drei Punkte geholt haben“, sagte Maresca.

Die Stärken von Leipzig: Der Trainer ging besonders auf die taktische Disziplin der Gastgeber ein: „Der Gegner agierte extrem aggressiv und diszipliniert. Ihre Flügelspieler stellten eine ernsthafte Gefahr für unsere Abwehr dar. Wir mussten beim Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive vorsichtiger als je zuvor sein. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, jetzt müssen wir uns regenerieren und nach vorne blicken.“

Freundschaft und Respekt: Hohes Lob für Demichelis

Auf der Pressekonferenz würdigte Enzo Maresca die Arbeit von RB Leipzig-Cheftrainer Martín Demichelis und äußerte sich wohlwollend über ihn:

Persönliche Beziehung: „Martín ist ein sehr enger und geschätzter Freund von mir;

Erfolge in der Bundesliga: Er leistet derzeit in der deutschen Meisterschaft hervorragende Arbeit und hat ein starkes Team geformt;

Vertrauen in die Zukunft: Ich hoffe, dass seine Champions League-Kampagne weiterhin positiv verläuft und er gute Ergebnisse erzielen wird“, fügte der Spezialist hinzu.

Nach diesem Sieg hat Manchester City sein Punktekonto auf 9 erhöht, ist in der Tabelle nach oben geklettert und kann sich nun entspannt auf die nächsten Spieltage vorbereiten.