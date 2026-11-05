Maresca erklärt das 3:2 in der Champions League und die Probleme von Manchester City

·20·Sport
Maresca erklärt das 3:2 in der Champions League und die Probleme von Manchester City

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City (2:3) im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League in Deutschland bleibt als ein intensives Torspektakel mit unerwartetem Szenario in Erinnerung. Nach dem Abpfiff gab der Cheftrainer der „Citizens“, Enzo Maresca, ein exklusives Interview für die offizielle UEFA-Website, in dem er offen über die Leistung seines Teams, die aufgetretenen Schwierigkeiten und den gegnerischen Trainer sprach.

Der italienische Spezialist verhehlte nicht, dass die Defensive trotz der vollständigen Spielkontrolle phasenweise gegen die schnellen Angriffe des Gegners in Bedrängnis geriet.

„Wir hatten die Kontrolle, aber es gab Probleme“: Marescas Analyse des Spiels

Der Trainer betonte besonders den hohen Wert dieser drei Auswärtspunkte:

  • Ein schwieriger Test in Deutschland: „Das Spiel war in einigen Situationen sehr schwierig. Wir haben das Spiel gut kontrolliert, stießen aber zeitweise auf ernsthafte Probleme. In der Champions League ist es immer eine große Herausforderung, auswärts gegen deutsche Vereine zu spielen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir die drei Punkte geholt haben“, sagte Maresca.

  • Die Stärken von Leipzig: Der Trainer ging besonders auf die taktische Disziplin der Gastgeber ein: „Der Gegner agierte extrem aggressiv und diszipliniert. Ihre Flügelspieler stellten eine ernsthafte Gefahr für unsere Abwehr dar. Wir mussten beim Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive vorsichtiger als je zuvor sein. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, jetzt müssen wir uns regenerieren und nach vorne blicken.“

Freundschaft und Respekt: Hohes Lob für Demichelis

Auf der Pressekonferenz würdigte Enzo Maresca die Arbeit von RB Leipzig-Cheftrainer Martín Demichelis und äußerte sich wohlwollend über ihn:

  • Persönliche Beziehung: „Martín ist ein sehr enger und geschätzter Freund von mir;

  • Erfolge in der Bundesliga: Er leistet derzeit in der deutschen Meisterschaft hervorragende Arbeit und hat ein starkes Team geformt;

  • Vertrauen in die Zukunft: Ich hoffe, dass seine Champions League-Kampagne weiterhin positiv verläuft und er gute Ergebnisse erzielen wird“, fügte der Spezialist hinzu.

Nach diesem Sieg hat Manchester City sein Punktekonto auf 9 erhöht, ist in der Tabelle nach oben geklettert und kann sich nun entspannt auf die nächsten Spieltage vorbereiten.

Champions LeagueRB LeipzigManchester CityEnzo MarescaFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

13 Tore in 9 Spielen! Erling Haaland stellt seinen persönlichen Rekord auf13 Tore in 9 Spielen! Erling Haaland stellt seinen persönlichen Rekord aufHeute 08:43Wer erhielt bei „City“ die niedrigste Note? Wie spielte Husanov in der Innenverteidigung? (Video)Wer erhielt bei „City“ die niedrigste Note? Wie spielte Husanov in der Innenverteidigung? (Video)Heute 08:41Britische Presse lobt Abduqodir Husanovs Leistung gegen RB LeipzigBritische Presse lobt Abduqodir Husanovs Leistung gegen RB LeipzigHeute 08:24Manchester City zu Gast bei RB Leipzig — Wo kann man das Spiel live sehen?Manchester City zu Gast bei RB Leipzig — Wo kann man das Spiel live sehen?Gestern 16:12Husanov spielt 90 Minuten, Haaland sichert Sieg: Tor-Show von City in DeutschlandHusanov spielt 90 Minuten, Haaland sichert Sieg: Tor-Show von City in DeutschlandHeute 08:08Elliot Anderson spricht über die Niederlage gegen BrightonElliot Anderson spricht über die Niederlage gegen Brighton31 Oktober 23:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer