Im Rahmen des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League feierte der englische Klub Manchester City einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg gegen RB Leipzig. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Abduqodir Husanov stand in der Startelf der „Citizens“ und agierte über die vollen 90 Minuten souverän.

Das renommierte britische Medium Esteemed Kompany bewertete die Leistung unseres Landsmanns positiv und vergab die Note 7/10 Dies war eine der höchsten Bewertungen unter den Defensivspielern des Teams – zum Vergleich: Marc Guéhi erhielt eine 6,5 und Rúben Dias lediglich eine 6.

Präzise Statistiken und Stabilität in der Defensive

Husanov erfüllte seine Rolle als Innenverteidiger unter dem Druck des Gegners tadellos:

88 präzise Pässe: Der Verteidiger spielte während der Partie 88 fehlerfreie Pässe und war aktiv am Spielaufbau beteiligt;

Sichere Defensivarbeit: Er führte ein erfolgreiches Tackling aus und bewies bei der Abwehr gefährlicher Angriffe der Gastgeber große Coolness;

Verwarnung in der Schlussphase: In der 90.+4 Minute der Nachspielzeit sah er nach einem taktischen Foul bei einem gegnerischen Konter die gelbe Karte.

Britische Experten: „Husanov muss in der Startelf bleiben“

Englische Analysten hoben Abduqodirs Leistung nach dem hart erkämpften Auswärtssieg besonders hervor:

Beste Leistung der letzten Wochen: Die Experten waren sich einig, dass dies Husanovs bisher stärkster und qualitativ hochwertigster Auftritt der letzten Wochen war;

Platz in der Startelf: Britische Journalisten betonten, dass Abduqodir Husanov nach dieser Demonstration von Vertrauen und taktischer Stabilität auch in den kommenden Spielen die erste Wahl in der Innenverteidigung von Manchester City sein sollte.

Während dieser Sieg die Position von Manchester City in der Tabelle verbesserte, bewies Husanov erneut, dass er auf höchstem europäischen Niveau absolut konkurrenzfähig ist.