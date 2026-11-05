Wer erhielt bei „City“ die niedrigste Note? Wie spielte Husanov in der Innenverteidigung? (Video)

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Wer erhielt bei „City“ die niedrigste Note? Wie spielte Husanov in der Innenverteidigung? (Video)

Am 4. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League Manchester Citywar zu Gast bei RB Leipzig in Deutschland und sicherte sich einen 3:2-Comeback-Sieg. In der Begegnung stand der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten.

Das renommierte Portal für internationale Sportstatistiken, Flashscore bewertete nach Spielende offiziell die Leistungen der Spieler. Laut der Analyse des Portals zeigte der usbekische Verteidiger erneut eine konstante Leistung und ließ dabei die großen Stars des Teams hinter sich.

Husanovs Spiel in der Innenverteidigung: Volle 90 Minuten und 7,0 Punkte

In dieser Partie vertraute der Trainerstab Husanov die Innenverteidigung an:

  • Zuverlässige Aktionen und Bewertung: Abduqodir lieferte sich über 90 Minuten harte Duelle mit den gegnerischen Stürmern und wurde von Flashscore mit 7,0 Punkten bewertet;

  • Verwarnung in der 94. Minute: In der 94. Minute der Nachspielzeit erhielt der usbekische Legionär aufgrund eines taktischen Fouls die gelbe Karte;

  • Verantwortungsvolle Position: Husanov festigt seinen Platz im Konkurrenzkampf um die Innenverteidigung bei den „Citizens“ zunehmend.

Die Noten der „City“-Stars: Wer war am besten, wer schwächelte?

Unter den Noten, die das Portal den übrigen Spielern von Manchester City gab, gab es deutliche Unterschiede:

  • Höchste Note für Elliot Anderson: Der Mittelfeldspieler, der den entscheidenden Assist für Haaland lieferte, wurde mit 8,6 Punkten zum Spieler des Spiels gewählt;

  • Führungskräfte in Angriff und Mittelfeld: Siegtorschütze Erling Haaland erhielt 8,4 Punkte, Iliman Ndiaye und Enzo Fernández jeweils 7,8 Punkte, während Matheus Nunes 7,3 Punkte erhielt;

  • Niedrigste Werte: Während Torhüter Gianluigi Donnarumma, der zuletzt in der Kritik stand, 6,0 Punkte erhielt, wurde Phil Foden, der in der Startelf nicht überzeugte, mit 5,7 Punkten als schwächster Spieler des Teams bewertet.

Nächster Test im „Etihad“: Duell gegen Napoli

Nach dem schwierigen Sieg in Deutschland hat Manchester City sein Punktekonto auf 9 Zähler erhöhtund behauptet seine Position in der Spitzengruppe der Ligaphase.

Das Team unter der Leitung von Enzo Maresca steht am 5. Spieltag vor einer weiteren schweren Prüfung: Die Engländer empfangen den italienischen Meister Napoli im eigenen Stadion. Dieses Topspiel beginnt am 25. November um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit .

Abduqodir HusanovManchester CityUEFA Champions LeagueRB LeipzigFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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