Im Rahmen des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League war der englische Klub Manchester City in Deutschland bei RB Leipzig zu Gast und lieferte sich ein dramatisches Spiel mit 5 Toren, das mit einem 3:2-Comeback-Sieg endete. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov, stand von Beginn an auf dem Platz und zeigte über 90 Minuten eine souveräne Leistung.

Das angesehene britische Medium Esteemed Kompany, das sich auf die Berichterstattung über Manchester City spezialisiert hat, bewertete die Leistungen der Spieler nach dem Spiel und hob das Talent des usbekischen Verteidigers besonders hervor.

„Husanov muss in der Innenverteidigung bleiben“: Das Urteil der britischen Presse über Husanov

Abduqodir Husanov erhielt eine der höchsten Bewertungen unter den Defensivakteuren des Teams — 7/10 Punkte und wurde wie folgt gewürdigt:

Fazit der Experten: „Husanov hat großartig gespielt. Abduqodir hat seine beste Leistung der letzten Wochen gezeigt. Wir sind der Meinung, dass er in diesem Team auf der Position des Innenverteidigers bleiben sollte“, schreiben die Analysten des Mediums.

Bewertungen der Teamkollegen: Seine Defensivpartner Marc Guéhi erhielten 6,5 Punkte, die Außenverteidiger Matheus Nunes 6, Nico O'Reilly 7 und der eingewechselte Rúben Dias 6 Punkte.

Schlechte Note für Donnarumma, höchste Anerkennung für Anderson

Andere Spieler, die während des Spiels Tore erzielten oder zum Sieg beitrugen, wurden wie folgt bewertet:

Gianluigi Donnarumma (4/10): Obwohl er wichtige Paraden zeigte, wurde sein Fehler, der zum ersten Ausgleichstreffer von Leipzig führte, nicht verziehen, was ihm die niedrigste Punktzahl einbrachte.

Elliot Anderson (8,5/10 – Spieler des Spiels): Er agierte phänomenal im Mittelfeld. Sein Assist zum Siegtreffer von Haaland wurde als ein Kunstwerk im Stile von Kevin De Bruyne bezeichnet.

Angriff und Mittelfeld: Der Torschütze des entscheidenden Siegtreffers, Erling Haaland, erhielt 7,5 Punkte, Enzo Fernández für sein großartiges Kopfballtor 7,5, Iliman Ndiaye 7 und Rayan Cherki 7 Punkte. Jérémy Doku erhielt 7 Punkte. Phil Foden wurde für seine passive Leistung in der zweiten Halbzeit mit 5,5 Punkten bewertet.

Super-Duell im Etihad am 5. Spieltag: Empfang für Napoli

Nach dem schwierigen Sieg in Deutschland erhöhten die Schützlinge von Enzo Maresca ihr Punktekonto auf 9 Zählerund machten einen wichtigen Schritt im Kampf um die oberen Plätze der Tabelle. RB Leipzig bleibt nach der Niederlage bei 3 Punkten stehen.

Manchester City empfängt am 5. Spieltag der Champions League den italienischen Meister Napoli im eigenen Stadion. Dieses Spitzenspiel beginnt in der Nacht vom 25. auf den 26. November um 01:00 Uhr nach Taschkenter Zeit.