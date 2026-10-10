Legendärer georgischer Trainer übernimmt offiziell unsere Nationalmannschaft

Der usbekische Judo-Sport steht vor einem bedeutenden historischen Wandel. Der renommierte und hochqualifizierte georgische Experte Lasha Gujejiani wurde offiziell zum Cheftrainer der usbekischen Judo-Nationalmannschaft ernannt.

Der Präsident des usbekischen Judoverbandes, Azizjon Kamilov, unterzeichnete einen offiziellen Kooperationsvertrag mit Lasha Gujejiani. Diese Ernennung ist ein strategischer Schritt, um den usbekischen Judo-Sport auf ein neues Niveau zu heben und bei den kommenden prestigeträchtigen Wettbewerben Spitzenleistungen zu erzielen.

Erfolge beim Debüt: Glänzende Ergebnisse in der Schweiz und Japan

Gujejiani hat die Arbeit mit dem Team bereits aufgenommen und seine ersten Wettbewerbe zeigten sofort eine hohe Effizienz:

Erfolg beim «Lausanne Grand Slam 2026»: Dieser prestigeträchtige Wettbewerb in der Schweiz war der erste Test für den georgischen Experten an der Spitze des usbekischen Teams. Dabei konnte unsere Nationalmannschaft 1 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen gewinnen und sich unter 77 Nationen einen Platz in den Top 6 sichern.

Vize-Meisterschaft bei den XX. Asienspielen: Bei den in Japan ausgetragenen Asienspielen zeigten die usbekischen Judokas herausragendes Können und gewannen 2 Gold-, 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen. In der Gesamtwertung belegten sie den 2. Platz, nur hinter dem Gastgeber Japan.

Die enorme Erfahrung des Cheftrainers: Olympiaden und Weltmeisterschaften

Lasha Gujejiani ist einer der erfahrensten Experten, der sich im Welt-Judo einen Namen gemacht hat:

5 Jahre Erfolg mit dem georgischen Team: Bevor er nach Taschkent kam, trainierte er fünf Jahre lang die georgische Nationalmannschaft.

Olympische Erfolge: Unter Gujejiani gewannen die georgischen Judokas bei der Tokio-2020 Olympiade 1 Gold- und 3 Silbermedaillen, bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 hingegen 1 Gold- und 2 Silbermedaillen.

Historisches Team-Gold: Im Jahr 2025 führte er das georgische Team zum Weltmeistertitel im Teamwettbewerb, was einen historischen Erfolg darstellte.

Persönliche Sportkarriere: Lasha selbst war ein erfolgreicher Athlet auf der Matte und während seiner Karriere zweimal Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften.

Das Hauptziel — Olympia Los Angeles 2028

Der usbekische Judoverband ist überzeugt, dass die reiche Erfahrung, die moderne Methodik und der starke Siegeswille des neuen Cheftrainers das Potenzial der Nationalmannschaft auf ein neues Niveau heben werden.

Das Training unter Gujejiani ist nun auf das Hauptziel ausgerichtet: bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles (USA) die besten Ergebnisse in der Geschichte des nationalen Judosports zu erzielen.