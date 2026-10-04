Nervenkitzel: Usbekistan U-20 besiegt Saudi-Arabien dramatisch

Auf dem grünen Rasen des „Nationalen Fußballzentrums“ in Taschkent fand im Rahmen der 2. Runde des internationalen Turniers „Mirabror-Usmonov-Pokal 2026“ das Duell zwischen Usbekistan und Saudi-Arabien U-20-Nationalmannschaften statt, das den Fans einen echten Thriller bot.

Die von Jamoliddin Rahmatullayev trainierte usbekische Jugendnationalmannschaft lieferte sich ein kompromissloses Spiel, das in der regulären Spielzeit mit einem umkämpften 2:2 endete, wobei der Sieg schließlich durch absolute Nervenstärke im Elfmeterschießen errungen wurde.

Zweimal die Führung und 90 intensive Minuten

In der ersten Halbzeit zeigten beide Teams einen vorsichtigen, aber dennoch offensiv ausgerichteten Fußball. Die Chronologie der Tore im Spielverlauf sah wie folgt aus:

42. Minute | 1:0: Nach einem gefährlichen Angriff unserer Mannschaft wurde ein Elfmeter gegen das gegnerische Tor verhängt. Der zum Punkt angetretene Behruz Abdusattorov nutzte die Chance und verwandelte den Strafstoß eiskalt.

70. Minute | 2:0: Nachdem sie den Druck in der zweiten Halbzeit erhöht hatten, gelang es unseren Junioren, den Vorsprung auszubauen – Sadriddin Hasanov traf mit einem schönen und präzisen Schuss und ließ den Torhüter von Saudi-Arabien erneut hinter sich greifen.

Dennoch gaben sich die Gäste bis zum Schlusspfiff nicht geschlagen, glichen aus und erzwangen die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Absolute Überlegenheit im Elfmeterschießen

Gemäß dem Reglement ließen die usbekischen Junioren dem Gegner in der Elfmeterserie keine Chance:

Unsere Landsleute verwandelten ihre Versuche fehlerfrei und behielten im Nervenkrieg die Oberhand;

Die Serie 4:1 endete zugunsten der U-20-Mannschaft aus Usbekistan und sicherte einen wichtigen Sieg.

Spielbericht:

„Mirabror-Usmonov-Pokal 2026“ | 2. Runde

Usbekistan U-20 — Saudi-Arabien U-20 2:2 (nach Elfmeterschießen — 4:1)

Datum und Uhrzeit: 4. Oktober, 17:00 Uhr

Ort: Taschkent, „Nationales Fußballzentrum“

Tore: Behruz Abdusattorov 42. (Elfmeter), Sadriddin Hasanov 70.

Die Schützlinge von Jamoliddin Rahmatullayev festigten durch diesen wichtigen Test nicht nur ihre Position in der Turniertabelle, sondern zeigten gegen einen starken Gegner auch großen Willen und Teamgeist, was ihnen den Applaus der Fans einbrachte.