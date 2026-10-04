Nervenkitzel: Usbekistan U-20 besiegt Saudi-Arabien dramatisch

·7·Sport
Nervenkitzel: Usbekistan U-20 besiegt Saudi-Arabien dramatisch

Auf dem grünen Rasen des „Nationalen Fußballzentrums“ in Taschkent fand im Rahmen der 2. Runde des internationalen Turniers „Mirabror-Usmonov-Pokal 2026“ das Duell zwischen Usbekistan und Saudi-Arabien U-20-Nationalmannschaften statt, das den Fans einen echten Thriller bot.

Die von Jamoliddin Rahmatullayev trainierte usbekische Jugendnationalmannschaft lieferte sich ein kompromissloses Spiel, das in der regulären Spielzeit mit einem umkämpften 2:2 endete, wobei der Sieg schließlich durch absolute Nervenstärke im Elfmeterschießen errungen wurde.

Zweimal die Führung und 90 intensive Minuten

In der ersten Halbzeit zeigten beide Teams einen vorsichtigen, aber dennoch offensiv ausgerichteten Fußball. Die Chronologie der Tore im Spielverlauf sah wie folgt aus:

  • 42. Minute | 1:0: Nach einem gefährlichen Angriff unserer Mannschaft wurde ein Elfmeter gegen das gegnerische Tor verhängt. Der zum Punkt angetretene Behruz Abdusattorov nutzte die Chance und verwandelte den Strafstoß eiskalt.

  • 70. Minute | 2:0: Nachdem sie den Druck in der zweiten Halbzeit erhöht hatten, gelang es unseren Junioren, den Vorsprung auszubauen – Sadriddin Hasanov traf mit einem schönen und präzisen Schuss und ließ den Torhüter von Saudi-Arabien erneut hinter sich greifen.

Dennoch gaben sich die Gäste bis zum Schlusspfiff nicht geschlagen, glichen aus und erzwangen die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Absolute Überlegenheit im Elfmeterschießen

Gemäß dem Reglement ließen die usbekischen Junioren dem Gegner in der Elfmeterserie keine Chance:

  • Unsere Landsleute verwandelten ihre Versuche fehlerfrei und behielten im Nervenkrieg die Oberhand;

  • Die Serie 4:1 endete zugunsten der U-20-Mannschaft aus Usbekistan und sicherte einen wichtigen Sieg.

Spielbericht:

  • „Mirabror-Usmonov-Pokal 2026“ | 2. Runde

  • Usbekistan U-20 — Saudi-Arabien U-20 2:2 (nach Elfmeterschießen — 4:1)

  • Datum und Uhrzeit: 4. Oktober, 17:00 Uhr

  • Ort: Taschkent, „Nationales Fußballzentrum“

  • Tore: Behruz Abdusattorov 42. (Elfmeter), Sadriddin Hasanov 70.

Die Schützlinge von Jamoliddin Rahmatullayev festigten durch diesen wichtigen Test nicht nur ihre Position in der Turniertabelle, sondern zeigten gegen einen starken Gegner auch großen Willen und Teamgeist, was ihnen den Applaus der Fans einbrachte.

Mirabror-Usmonov-Pokal 2026Usbekistan U-20Jamoliddin RahmatullayevNationales FußballzentrumFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistan U-23 trifft im Viertelfinale auf Saudi-ArabienUsbekistan U-23 trifft im Viertelfinale auf Saudi-Arabien22 September 19:02Viertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem PaukenschlagViertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem Paukenschlag23 September 22:53Dramatisches Finale: Japan besiegt Ecuador im ElfmeterschießenDramatisches Finale: Japan besiegt Ecuador im Elfmeterschießen1 Oktober 19:19Usbekistan U-23 besiegt Saudi-Arabien deutlich und zieht ins Halbfinale einUsbekistan U-23 besiegt Saudi-Arabien deutlich und zieht ins Halbfinale ein25 September 12:01IBF-Champion Hrgovic gegen Sanchez angekündigt: Wann ist Jalolov an der Reihe?IBF-Champion Hrgovic gegen Sanchez angekündigt: Wann ist Jalolov an der Reihe?22 September 18:01Wer ist Meliqo‘ziyevs nächster Gegner? Manager klärt aufWer ist Meliqo‘ziyevs nächster Gegner? Manager klärt auf23 August 19:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov