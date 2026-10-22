Die genauen Daten für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027, die auf den Fußballplätzen von Usbekistan und Aserbaidschan ausgetragen wird, wurden offiziell bestätigt.

Laut der Entscheidung des Weltfußballverbandes (FIFA) wird dieses bedeutende Turnier mit den talentiertesten jungen Fußballern des Planeten vom 17. September bis zum 9. Oktober 2027 stattfinden. Es ist geplant, diese historische Weltmeisterschaft unter der gemeinsamen Gastgeberrolle der beiden Bruderstaaten auf höchstem Niveau zu organisieren.

Turnierformat und Teilnehmer

Die Junioren-Weltmeisterschaft wird in einem Umfeld höchster sportlicher Konkurrenz ausgetragen:

Teilnehmerfeld: Am Wettbewerb nehmen die Mannschaften teil, die sich erfolgreich in den Qualifikationsrunden der 6 Kontinente durchgesetzt haben: 24 der stärksten Nationalmannschaften werden um die Trophäe kämpfen;

Unser Vertreter als Gastgeber: Die usbekische U-20-Nationalmannschaft unter der Leitung von Jamoliddin Rahmatullayev nimmt als Gastgeber ohne Qualifikation direkt am Turnier teil und wird vor Millionen von Fans im eigenen Land spielen.

Titelverteidiger und Historie der Weltmeisterschaft

Vor dem Turnier 2027 sind auch die letzten Ergebnisse der Junioren-Weltmeisterschaften bemerkenswert:

Gastgeber des Turniers 2025: Der vorangegangene Wettbewerb fand auf dem südamerikanischen Kontinent in Chile statt;

Die Medaillengewinner: Bei diesem Turnier gewann die marokkanische U-20-Nationalmannschaft sensationell den Weltmeistertitel, während Argentinien Silber und Kolumbien Bronze holten.

Dieses globale Turnier, das von Usbekistan ausgerichtet wird, wird nicht nur für den Sport unseres Landes, sondern auch für die Entwicklung der zukünftigen Fußballstars zu einem bedeutenden historischen Ereignis.