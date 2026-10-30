Wer wird Trainer des Monats Oktober? La Liga gibt die Top-3 bekannt

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Wer wird Trainer des Monats Oktober? La Liga gibt die Top-3 bekannt

Der Kampf um die Auszeichnung zum Trainer des Monats Oktober in der spanischen La Liga geht in die entscheidende Phase. Die Pressestelle der Liga hat offiziell die Liste der drei Finalisten bekannt gegeben, die mit ihren Vereinen im laufenden Monat makellose Ergebnisse erzielt haben.

Interessanterweise haben alle nominierten Trainer in ihren Spielen im Oktober eine 100-prozentige Siegquote erreicht, weshalb ein besonders spannender Wettbewerb zwischen ihnen erwartet wird.

Leistungsdaten der Kandidaten: Zahlen und Unterschiede

Die Ergebnisse und das Torverhältnis im Oktober stellen sich wie folgt dar:

  • José Mourinho (Real Madrid): 3 Spiele, 3 souveräne Siege, Torverhältnis — 7:2. Der erfahrene portugiesische Taktiker hält die „Königlichen“ auf einem stabilen und produktiven Niveau;

  • Diego Simeone (Atlético Madrid): 3 Spiele, 3 Siege, Torverhältnis — 4:1. Der argentinische Trainer sicherte sich dank seiner charakteristischen eisernen Defensive und pragmatischen Taktik auch im Oktober die maximalen 9 Punkte;

  • Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad): 3 Spiele, 3 Siege, Torverhältnis — 10:5. Das Team aus San Sebastián zeigte während des Monats kompromisslosen, offenen und offensiven Fußball und erzielte die meisten Tore.

Wie wird der Sieger ermittelt?

Gemäß dem Reglement von La Liga wird der Gewinner dieser prestigeträchtigen individuellen Auszeichnung durch ein komplexes Abstimmungsverfahren bestimmt:

  • Wahl durch Fans und Experten: Der Name des Trainers des Monats wird auf Basis der kombinierten Ergebnisse aus Online-Stimmen der Fans auf der offiziellen Plattform der Liga sowie der Bewertung eines Gremiums unabhängiger Fußballexperten ermittelt;

  • Bekanntgabe der Ergebnisse: Nach Abschluss des Abstimmungsprozesses wird der Gewinner innerhalb weniger Tage offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dass sich das produktive Team von Real Sociedad unter der Leitung von Matarazzo in das Duell der globalen Trainer-Größen wie Mourinho und Simeone einmischt, erhöht die Spannung um den Titel des Laureaten im Oktober zusätzlich.

La LigaJosé MourinhoDiego SimeoneReal MadridFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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