Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt Bronze bei der Weltmeisterschaft

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Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt Bronze bei der Weltmeisterschaft

Die Judo-Weltmeisterschaft in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, endete für das usbekische Nationalteam erfolgreich. In den prestigeträchtigen und hart umkämpften Mixed-Team-Wettbewerben zeigten unsere Athleten herausragendes Können und sicherten sich die Bronzemedaille.

In diesem Wettbewerb, an dem die stärksten Judoschulen der Welt teilnahmen, überwanden die usbekischen Sportler schwierige Hürden und stiegen auf das Podium.

Harte Qualifikation: Führende europäische Teams hinter sich gelassen

Laut Turnierplan traf das usbekische Team auf die stärksten Gegner, doch unsere Judoka agierten souverän:

  • Vorrunden: Unsere Landsleute besiegten während der Qualifikation die als Schwergewichte und Spitzenreiter geltenden Nationalteams aus Deutschland und Georgien und sicherten sich den Einzug ins Halbfinale.

  • Dramatisches Halbfinale: Das Duell gegen die russischen Vertreter an der Schwelle zum Finale verlief extrem spannend und ausgeglichen – im entscheidenden Kampf mussten sich unsere Athleten knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Kampf um Bronze: Wichtiger Sieg gegen die Mongolei

Nach der schmerzhaften Niederlage im Halbfinale erholten sich die usbekischen Kämpfer mental schnell und traten zum Kampf um den dritten Platz an:

  • Intensive Finalphase: Im Kampf um die Medaillen traf das usbekische Team auf die starke und erfahrene Auswahl aus der Mongolei.

  • Ein souveränes 4:2-Ergebnis: Dank des geschlossenen Einsatzes und wichtiger Siege der Teammitglieder setzten sich unsere Athleten mit 4:2 gegen die mongolischen Gegner durch und gewannen die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft.

Dieser Erfolg beweist erneut, dass die usbekische Judoschule nicht nur im Einzel, sondern auch im Mixed-Team-Wettbewerb mit den weltweit führenden Nationen auf Augenhöhe konkurrieren kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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