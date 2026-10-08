Goal veröffentlicht Favoriten-Ranking für die Euro 2028

Sobald die Vorbereitungen auf das nächste große Turnier im europäischen Fußball beginnen, entbrennen die Diskussionen darüber, wer der Hauptfavorit sein wird. Das Sportportal GOAL hat nun sein erstes Power-Ranking für die Euro 2028 veröffentlicht und die amtierenden Europa- und Weltmeister auf den ersten Platz gesetzt.

Die spanische Nationalmannschaft belegt den ersten Platz in dem Ranking, das 20 Nationalteams umfasst. Frankreich liegt auf dem zweiten Platz, während England, einer der Gastgeber des Turniers, den dritten Platz einnimmt.

Spanien gilt erneut als Top-Favorit

Laut den Analysten von GOAL könnte Spanien als „Team, das es zu schlagen gilt“ in die Europameisterschaft 2028 gehen.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Spanien hat auch die Weltmeisterschaft 2026 gewonnen und ist damit die Nationalmannschaft, die gleichzeitig den Europa- und Weltmeistertitel hält.

Darüber hinaus hat der Kader von Luis de la Fuente seinen Zenit noch nicht erreicht. Insbesondere von den jungen Stars wird erwartet, dass sie in den nächsten zwei Jahren noch mehr Erfahrung sammeln.

GOAL legt ein besonderes Augenmerk auf Lamine Yamal. Er hat in den ersten drei Spielen Spaniens während der letzten Länderspielphase jeweils das Führungstor erzielt und spielte auch beim Sieg gegen England im Wembley-Stadion eine entscheidende Rolle. Spanien hat Kroatien zweimal besiegt und auch gegen Tschechien gewonnen, womit sie einen erfolgreichen Start in die Nations League hingelegt haben.

Frankreich und England sind Spaniens engste Verfolger

Frankreich belegt den zweiten Platz im Ranking.

Die neue Ära unter Zinedine Zidane hat für die Franzosen vielversprechend begonnen. Insbesondere Michael Olise hat in den letzten Länderspielen überzeugt und mehrere wichtige Tore erzielt.

Seine starke Form Kylian Mbappé verleiht dem französischen Angriff, der um Anführer wie ihn herum aufgebaut ist, eine weitere ernsthafte Option.

Auf dem dritten Platz liegt England.

Diese Wahl kommt nicht von ungefähr. England ist einer der Gastgeber, die die Euro 2028 auf eigenem Boden austragen. In der GOAL-Analyse wird die Leistung des Teams von Thomas Tuchel in der letzten Länderspielphase besonders hervorgehoben, einschließlich des deutlichen 7:0-Sieges gegen Kroatien.

Auch die Möglichkeiten von Harry Kane, Jude Bellingham und anderen Leistungsträgern machen England zu einem ernsthaften Anwärter auf den Titel.

Die Top 10 für die Euro 2028

Im ersten von GOAL erstellten Ranking belegen folgende Nationalmannschaften die vorderen Plätze:

Spanien Frankreich England Portugal Deutschland Niederlande Schweiz Norwegen Belgien Italien

In dieser Liste steht Portugal auf Platz vier, Deutschland auf fünf und die Niederlande auf sechs. Auch die Schweiz und Norwegen haben es in die Top 10 geschafft.

Wo sind Kroatien, die Türkei und die Ukraine?

Im Ranking belegt Kroatien den 13. Platz. Die Türkei liegt auf Platz 16 und die Ukraine auf Platz 20.

Besonders die relativ niedrige Bewertung Kroatiens ist bemerkenswert. Das Team verlor in der letzten Länderspielphase zweimal gegen Spanien und musste eine schwere 1:7-Niederlage gegen England hinnehmen. Die GOAL-Analysten betonten, dass sich die Mannschaft in einem Generationswechsel befindet.

Auch die Türkei konnte in den letzten Spielen nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Obwohl die Ukraine auf Platz 20 liegt, wird sie als eines der Teams angesehen, das seine Situation in den zwei Jahren bis zum Turnier deutlich verbessern könnte.

Noch zwei Jahre Zeit – Änderungen im Ranking sind sicher

Das Wichtigste ist, dass dies kein endgültiges Ranking ist.

Die Euro 2028 wird in England, Schottland, Wales und Irland ausgetragen. GOAL präsentiert diese Liste als erstes „Power-Ranking“ vor dem Wettbewerb. Die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft stehen ebenfalls noch aus.

Daher muss der heutige Favorit nicht unbedingt der Champion in zwei Jahren sein. Aber das aktuelle Bild spricht für Spanien: Das Team hält den Welt- und Europameistertitel, die junge Generation sammelt schnell Erfahrung und Stars wie Lamine Yamal haben ihren Zenit noch nicht erreicht.

Auch wenn die Euro 2028 noch nicht begonnen hat, wurde ein erstes wichtiges Signal gesetzt. Derzeit gilt Spanien als der größte Anwärter auf den Thron im europäischen Fußball. Die engsten Verfolger sind Frankreich und England.