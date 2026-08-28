Europa League: 36 Vereine und alle Lostöpfe stehen fest! (Auslosung heute)

Der zweitwichtigste europäische Vereinswettbewerb — UEFA in der Europa League sind die Qualifikationsrunden offiziell beendet. In der Ligaphase des Wettbewerbs werden insgesamt 36 Mannschaften in einem einzigen Ligasystem gegeneinander antreten.

Heute, am 28. August, findet die offizielle Auslosung der Ligaphase statt, bei der die acht Gegner für jeden Verein ermittelt werden.

Die vollständige Zusammensetzung der Lostöpfe vor der Auslosung:

Topf 1 (Große Vereine):

Bayer (Deutschland)

Benfica (Portugal)

Juventus (Italien)

Milan (Italien)

Lyon (Frankreich)

AZ Alkmaar (Niederlande)

Olympiakos (Griechenland)

Real Sociedad (Spanien)

Marseille (Frankreich)

Topf 2:

Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht.

Topf 3:

Sturm, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta.

Topf 4:

Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, OFI, Lillestrøm, Levski, Ararat.

Neues Format und erwartete Spannung

Dass Giganten wie Juventus, Milan, Bayer und Marseille in Topf 1 vertreten sind, steigert das Interesse am Wettbewerb enorm. Zudem deutet die Präsenz von Premier-League-Vertretern (Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland) in Topf 3 darauf hin, dass die Fans bereits ab der Ligaphase spannende Duelle erwarten können.

Nach der heutigen Auslosung wird jedes Team zwei Gegner aus jedem Topf zugelost bekommen (insgesamt 8 Spiele — vier zu Hause, vier auswärts).