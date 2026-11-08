30 Punkte und Platz 2: Real Madrid erhöht den Druck im La Liga-Titelrennen

Im Rahmen des 12. Spieltags der spanischen La Liga fand eines der zentralen Duelle statt. Real Madrid war auswärts bei einem der gefährlichen Gegner, Valencia, zu Gast und erzielte drei unbeantwortete Treffer, was zu einem deutlichen 3:0-Sieg führte.

Die Partie, die von glänzenden Angriffen der „Königlichen“ und nervösen Aktionen der Gastgeber geprägt war, endete mit einer totalen Überlegenheit der Madrilenen.

Valverdes Meisterwerk und Mbappés Schlusspunkt: Die Chronik des Spiels

In der Begegnung im Mestalla-Stadion zerlegten die Gäste die gegnerische Defensive mit schönen Kombinationen:

Super-Tor von Valverde: In der 28. Spielminute eröffnete Federico Valverde mit einem kraftvollen und präzisen Schuss den Torreigen — 0:1;

Führung durch Güler: Kurz darauf, in der 36. Minute, erhöhte das junge türkische Talent Arda Güler auf 0:2 und sorgte dafür, dass der Madrider Club mit einer komfortablen Führung in die Pause ging;

Mbappés Schlusspunkt und eine Rote Karte: Auch in der zweiten Halbzeit ließ Real nicht nach, und in der 75. Minute konnte Kylian Mbappé sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Fünf Minuten später, in der 80. Minute, wurde Valencias Kapitän José Luis Gayà nach einem groben Foul des Feldes verwiesen, was die Hoffnungen der Gastgeber auf ein Comeback endgültig beendete.

Tabelle: Ein heißer Kampf um die Meisterschaft

Dieser deutliche Auswärtserfolg hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Situation in der Tabelle: