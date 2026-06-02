Xiaomi stellt die neue Mijia Air Conditioner GentleAir für Europa vor

Auf einer Veranstaltung in Wien hat Xiaomi die neue Mijia Air Conditioner GentleAir für den globalen Markt vorgestellt. Das Hauptmerkmal des Geräts ist der Verzicht auf unangenehme, direkte Kaltluftströme. Dafür haben Ingenieure die Luftführung überarbeitet und mikroperforierte Lamellen eingeführt, die die Luft sanft im Raum verteilen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das System reduziert Zugluft, indem es die Luft gleichmäßig und sanft verteilt, anstatt sie in einem gerichteten Strom abzugeben. Die Klimaanlage bietet drei Zirkulationsmodi: Halo Flow verteilt die Luft ohne direktes Anblasen, Canopy Flow leitet die Kühlung von oben nach unten, und Carpet Flow dient im Heizmodus dazu, warme Luft vom Boden nach oben zu leiten.

Laut Xiaomi kann das Gerät einen Raum in nur 30 Sekunden kühlen und innerhalb von 60 Sekunden in den Heizmodus wechseln. Es verfügt über einen Turbo-Modus für maximale Leistung sowie eine AI Energy Saving-Funktion, die sich an die Gewohnheiten des Nutzers anpasst und den Energieverbrauch um bis zu 24,5 % senkt.

Das neue Modell ist in verschiedenen Leistungsvarianten von 2,6 kW bis 7,0 kW erhältlich. Das Gerät kann über die Xiaomi Home App gesteuert werden, zudem ist eine Sprachsteuerung via Google Assistant möglich.