Ip Man: Huawei bereitet neues Smartphone mit Rekord-Akku vor

Der bekannte Insider Digital Chat Station hat Informationen über das neue Smartphone Enjoy 100 Pro Max aus der Enjoy-Serie von Huawei geteilt. Das Gerät wird unter dem Codenamen "Ip Man" entwickelt und die offizielle Vorstellung wird für Ende 2026 erwartet. Dies berichtet Ixbt.com .

Zur Information: Ip Man (1893–1972) war ein berühmter chinesischer Kampfsportmeister, der als erster Mensch in die Geschichte einging, der den Wing-Chun-Stil öffentlich unterrichtete. Das Hauptmerkmal des neuen Smartphones soll ein Akku mit einer für die Marke rekordverdächtigen Kapazität sein.

Technisch gesehen wird ein weiteres wichtiges Element des Geräts das neue Kirin 8 System-on-a-Chip (SoC) der nächsten Generation sein. Es wird erwartet, dass dieser Prozessor die Leistung und Energieeffizienz des Geräts deutlich steigert.

Es ist erwähnenswert, dass der Vorgänger dieser Serie, das Enjoy 90 Pro Max, von Verkaufsbeginn an ein großer Markterfolg war. Auf der Plattform JD.com belegte es im Preissegment von 1000 bis 2000 Yuan den ersten Platz unter den meistverkauften Smartphones und ließ viele bekannte Modelle hinter sich.