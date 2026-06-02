Russische Luftfahrt benötigt in den nächsten 10 Jahren 500 neue Flugzeuge

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Russische Luftfahrt benötigt in den nächsten 10 Jahren 500 neue Flugzeuge

Russische Fluggesellschaften werden in den nächsten 10–12 Jahren etwa 500 neue Passagierflugzeuge benötigen. Diese Prognose gab Vadim Badekha, Generaldirektor der United Aircraft Corporation (UAC), bekannt. Ihm zufolge basieren diese Schätzungen auf den Prognosen der Fluggesellschaften und der schrittweisen Ausmusterung ausländischer Flugzeuge. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der UAC-Chef betonte, dass die russische Luftfahrtindustrie in der Lage sei, dieses Liefervolumen sicherzustellen. Verträge für die erste Charge von Zivilflugzeugen wurden unterzeichnet und befinden sich derzeit in der Produktion. Für nachfolgende Bestellungen wurden die wichtigsten Parameter der Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften bereits abgestimmt, und es wird erwartet, dass diese Vereinbarungen nun durch formelle Verträge gefestigt werden.

Neue einheimische Flugzeuge sollen eine Schlüsselrolle bei der Erneuerung der Flotte spielen. Derzeit laufen die Zertifizierungstests für die Modelle MS-21 und SJ-100. In naher Zukunft ist die Zertifizierung für das Regionalflugzeug Il-114-300 geplant. Zudem hat das modernisierte Modell Tu-214, das mit vollständig importsubstituierter Ausrüstung ausgestattet ist, die erforderlichen Genehmigungen erhalten.

Badekha merkte an, dass die Produktion von 500 Flugzeugen eine realistische Aufgabe sei, sofern das aktuelle Investitionsprogramm erfolgreich abgeschlossen werde. Russland bleibt eines der wenigen Länder weltweit, das über einen vollständigen Zyklus der Luftfahrttechnik verfügt – vom Entwurf bis zur Herstellung von Komponenten und fertigen Flugzeugen.

LuftfahrtRusslandMS-21TechnologieFlugzeug
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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