Bester 4G-Betreiber in Russland ermittelt

Laut einer von Vigo im ersten Quartal 2026 durchgeführten Studie belegte MegaFon den ersten Platz bei der Netzabdeckung in Russland. Die Vigo Coverage Score-Methodik berücksichtigt die Abdeckungsfläche, den Bevölkerungsanteil in 4G-Zonen und das technologische Niveau des Netzwerks. In Moskau lag die Leistung von MegaFon fast 5 Prozent über der des nächsten Konkurrenten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Im landesweiten Ranking führt MegaFon ebenfalls mit 649 Punkten. Es folgen Tele2 mit 622 Punkten, MTS mit 616 Punkten und Beeline mit 568 Punkten. Experten weisen darauf hin, dass 3G-Netze von der Analyse ausgeschlossen wurden, da sie sich größtenteils in der Refarming-Phase befinden.

Laut Viktor Yugay, Direktor der Moskauer Niederlassung von MegaFon, erhöht das Unternehmen regelmäßig die Netzwerkkapazität in Wohnkomplexen und sozialen Einrichtungen. Im vergangenen Jahr wurden in Moskau mehrere hundert Basisstationen errichtet und über 3.000 Telekommunikationseinrichtungen modernisiert.

Die Infrastrukturentwicklung wird 2026 fortgesetzt: Seit Jahresbeginn wurden über hundert neue Basisstationen in Betrieb genommen und mehr als tausend Anlagen aufgerüstet. Zudem führten Ingenieure etwa 400 Maßnahmen zum Austausch von Klimageräten durch, um das Netz auf die Sommersaison vorzubereiten. Insgesamt wurden die Daten von 12.348.454 Geräten analysiert.