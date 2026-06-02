Amazon Prime Day 2026 findet vom 23. bis 26. Juni statt

Amazon gab am Dienstag bekannt, dass sein jährliches Prime Day-Shopping-Event dieses Jahr vom 23. bis 26. Juni stattfinden wird. Die diesjährige Rabattsaison beginnt etwas früher als üblich, da Prime Day-Events normalerweise im Juli abgehalten werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut dem offiziellen Blog des Unternehmens können Prime-Mitglieder führende Marken, Trendprodukte und exklusive Amazon-Artikel zu erschwinglichen Preisen kaufen. Zudem werden neue Lebensmittel, Sommerartikel und Schulbedarf mit schnellem und kostenlosem Versand angeboten.

Während der Prime Day früher hauptsächlich mit Luxusgütern in Verbindung gebracht wurde, konzentrieren sich Käufer in den letzten Jahren verstärkt auf Dinge des täglichen Bedarfs. Amazon-Vertreter teilten CNBC mit, dass Lebensmittel und Haushaltswaren bei der diesjährigen Aktion im Mittelpunkt stehen werden.

Diese Strategie ist in der aktuellen wirtschaftlichen Lage logisch. Laut Daten der University of Michigan ist die Verbraucherstimmung in den USA im Mai aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen auf ein Rekordtief gefallen. Dennoch verzeichneten US-Einzelhändler während des Prime Day im letzten Jahr einen Online-Umsatz von 24,1 Milliarden Dollar.