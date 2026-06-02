Amazon Prime Day 2026 findet vom 23. bis 26. Juni statt

·44·Technologie
Amazon Prime Day 2026 findet vom 23. bis 26. Juni statt

Amazon gab am Dienstag bekannt, dass sein jährliches Prime Day-Shopping-Event dieses Jahr vom 23. bis 26. Juni stattfinden wird. Die diesjährige Rabattsaison beginnt etwas früher als üblich, da Prime Day-Events normalerweise im Juli abgehalten werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut dem offiziellen Blog des Unternehmens können Prime-Mitglieder führende Marken, Trendprodukte und exklusive Amazon-Artikel zu erschwinglichen Preisen kaufen. Zudem werden neue Lebensmittel, Sommerartikel und Schulbedarf mit schnellem und kostenlosem Versand angeboten.

Während der Prime Day früher hauptsächlich mit Luxusgütern in Verbindung gebracht wurde, konzentrieren sich Käufer in den letzten Jahren verstärkt auf Dinge des täglichen Bedarfs. Amazon-Vertreter teilten CNBC mit, dass Lebensmittel und Haushaltswaren bei der diesjährigen Aktion im Mittelpunkt stehen werden.

Diese Strategie ist in der aktuellen wirtschaftlichen Lage logisch. Laut Daten der University of Michigan ist die Verbraucherstimmung in den USA im Mai aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen auf ein Rekordtief gefallen. Dennoch verzeichneten US-Einzelhändler während des Prime Day im letzten Jahr einen Online-Umsatz von 24,1 Milliarden Dollar.

AmazonPrime DayE-CommerceRabatteTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Massive Mobile-Internetausfälle in Sankt Petersburg gemeldetHeute, 07:59Magnetstürme können Navigationsgenauigkeit um bis zu 50 % verringernHeute, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4-Zoll-Display, 7000-mAh-Akku und 200-MP-KamerasHeute, 07:24Apple Pay Alternative: VTB führt kontaktlose Zahlungen per iPhone einHeute, 07:24MS-21 und SJ-100 werden mit Wi-Fi und Multimedia-Systemen ausgestattetHeute, 06:55Weltraumkommunikation: Langstreckensysteme in Russland verbessertHeute, 06:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
So deaktivieren Sie die neue Instants-Funktion auf Instagram