Russland will Tests des SJ-100-Flugzeugs bis Ende des Sommers abschließen

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Russland will Tests des SJ-100-Flugzeugs bis Ende des Sommers abschließen

Die United Aircraft Corporation (UAC) plant, das Zertifizierungsflugprogramm für das importsubstituierte Flugzeug SJ-100 bis Ende dieses Sommers abzuschließen. Dies gab der Leiter des Unternehmens, Vadim Badekha, in einem Interview mit TASS bekannt. Wie Ixbt.com berichtet .

Laut Badekha müssen derzeit noch etwa 20 Prozent des Gesamtvolumens der Testflüge absolviert werden. Er betonte, dass sich die Projekte MS-21 und SJ-100 in der Endphase befinden, und fügte hinzu, dass 70 Prozent der Flüge für das MS-21-Flugzeug noch ausstehen.

Zuvor hatte der erste stellvertretende russische Ministerpräsident Denis Manturov erklärt, dass die Auslieferung der neuen SJ-100-Flugzeuge, die mit heimischen PD-8-Triebwerken ausgestattet sind, Ende 2026 oder im ersten Quartal 2027 beginnen könnte.

Zur Information: Das PD-8-Triebwerk selbst hat alle Tests bestanden und das entsprechende Zertifikat wird für Anfang Juni erwartet. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit der russischen Luftfahrtindustrie von ausländischen Komponenten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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