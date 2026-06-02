Motorola Edge 2026: Kompaktes Smartphone mit IP69-Schutz und Sony-Kamera

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Motorola Edge 2026: Kompaktes Smartphone mit IP69-Schutz und Sony-Kamera

Motorola hat offiziell sein neues Smartphone Edge 2026 vorgestellt. Das Gerät ist nach modernen Standards recht kompakt und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll. Das Extreme AMOLED-Panel bietet eine Auflösung von 2640 × 1216 Pixeln und eine rekordverdächtige Helligkeit von bis zu 5200 Nits im HDR-Modus. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Akkukapazität des Smartphones beträgt 5000 mAh und unterstützt 60-Watt-kabelgebundenes sowie 15-Watt-kabelloses Laden. Das Kamerasystem besteht aus drei Modulen: Als Hauptsensor wurde ein 50-Megapixel-Sony LYT-710 gewählt. Zudem gibt es ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv mit 3-fachem optischen Zoom. Die Frontkamera bietet ebenfalls eine Auflösung von 50 Megapixeln.

Die Hardware-Plattform des Geräts basiert auf dem MediaTek Dimensity 7450 Chip. Das Smartphone läuft mit dem Betriebssystem Android 16, und der Hersteller verspricht mindestens drei große System-Updates. Ein wichtiger Aspekt ist, dass das Gehäuse nach dem IP69-Standard vollständig vor Wasser und Staub geschützt ist.

Das Motorola Edge 2026 kommt am 11. Juni 2026 auf den US-Markt. In der Anfangsphase wird das Modell nur in der Konfiguration mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher angeboten. Der Preis für das neue Gadget liegt bei 600 Dollar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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