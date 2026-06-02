Yandex Pay führt Bestätigungsfunktion für große Überweisungen durch Vertrauensperson ein

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Yandex Pay führt Bestätigungsfunktion für große Überweisungen durch Vertrauensperson ein

Yandex Pay hat ein neues Sicherheitstool eingeführt, um Nutzer vor Betrügern zu schützen. Nutzer können nun ein Limit für Geldüberweisungen festlegen und eine Vertrauensperson auswählen, die alle Transaktionen über diesem Betrag überprüft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wenn eine Transaktion über dem festgelegten Limit initiiert wird, erhält die ausgewählte Person eine Benachrichtigung über die App und kann die Zahlung genehmigen oder ablehnen. Diese Sicherheitsmaßnahme gilt für Überweisungen an Privatpersonen per Telefonnummer oder Bankdaten und funktioniert gleichzeitig für Yandex Pay, Pro und Seiv Sparkonten.

Um Druck durch Kriminelle zu verhindern, erfolgt die Deaktivierung der Prüffunktion durch den Kontoinhaber mit einer Verzögerung von 24 Stunden. In dieser Zeit können Angehörige verdächtige Aktivitäten bemerken und eingreifen. Eine Vertrauensperson kann die Prüfung jedoch sofort deaktivieren.

Die neue Funktion kann in der Yandex Pay App unter Profil => Einstellungen => Transaktionsprüfung aktiviert werden. Dazu müssen der Limitbetrag und die Telefonnummer der Vertrauensperson angegeben werden. Beide Nutzer müssen für die Nutzung des Dienstes eine maximale Identifizierung durchlaufen haben.

Yandex PaySicherheitTechnologieFintechBetrug
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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