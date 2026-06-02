Apple MacBook Neo gewinnt bei Käufern der neuen Generation an Beliebtheit

·37·Technologie
Apple MacBook Neo gewinnt bei Käufern der neuen Generation an Beliebtheit

Das MacBook Neo von Apple hat in den drei Monaten seit seiner Markteinführung unerwarteten Erfolg erzielt. Laut IDC lieferte Apple im Quartal, das im März endete, 1,1 Millionen Einheiten des MacBook Neo aus. Dieser Wert liegt sogar über den Debüt-Ergebnissen der Modelle MacBook Air (M5) und MacBook Pro (M5). Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In Anbetracht der Tatsache, dass das MacBook Neo Mitte März in den Verkauf ging, ist dieses Ergebnis umso erstaunlicher. Navkendar Singh, Vizepräsident von IDC, betonte, dass sich der Laptop in nur drei Wochen so oft verkauft hat und die Nachfrage seit April stark angestiegen ist. Der Einstiegspreis von 599 Dollar machte das Gerät für ein breiteres Publikum zugänglich.

Der Laptop behält das Premium-Design von Apple bei: Er ist mit einem Aluminiumgehäuse und einem 13-Zoll Liquid Retina Display ausgestattet. Um die Kosten zu senken, verwendete Apple den A18 Pro Chip anstelle eines Prozessors der M-Serie und bot im Basismodell 8 GB RAM an. Diese Strategie hat sich ausgezahlt und in vielen Ländern, insbesondere in Indien, zu einer hohen Nachfrage geführt.

Während der US-Markt 44 Prozent der Gesamtauslieferungen ausmachte, wurde das MacBook Neo in Indien vor dem Hintergrund steigender Preise für Windows-Laptops zur attraktivsten Wahl. Experten glauben, dass der Erfolg des Neo-Modells Apples Strategie in Schwellenländern grundlegend verändern könnte.

AppleMacBook NeoTechnologieLaptopIDC
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nubia Z80 Ultra zum besten Android-Smartphone im AnTuTu-Ranking gekürtHeute, 09:00Rocket Lab präsentiert Archimedes-Triebwerke für neue Neutron-RaketeHeute, 08:54Websites können jetzt KI-Ergebnisse verfolgenHeute, 08:26ChatGPT wird zur schnellsten App mit 1 Milliarde Nutzern in der GeschichteHeute, 08:26Massive Mobile-Internetausfälle in Sankt Petersburg gemeldetHeute, 07:59Magnetstürme können Navigationsgenauigkeit um bis zu 50 % verringernHeute, 07:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
So deaktivieren Sie die neue Instants-Funktion auf Instagram