Apple MacBook Neo gewinnt bei Käufern der neuen Generation an Beliebtheit

Das MacBook Neo von Apple hat in den drei Monaten seit seiner Markteinführung unerwarteten Erfolg erzielt. Laut IDC lieferte Apple im Quartal, das im März endete, 1,1 Millionen Einheiten des MacBook Neo aus. Dieser Wert liegt sogar über den Debüt-Ergebnissen der Modelle MacBook Air (M5) und MacBook Pro (M5). Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In Anbetracht der Tatsache, dass das MacBook Neo Mitte März in den Verkauf ging, ist dieses Ergebnis umso erstaunlicher. Navkendar Singh, Vizepräsident von IDC, betonte, dass sich der Laptop in nur drei Wochen so oft verkauft hat und die Nachfrage seit April stark angestiegen ist. Der Einstiegspreis von 599 Dollar machte das Gerät für ein breiteres Publikum zugänglich.

Der Laptop behält das Premium-Design von Apple bei: Er ist mit einem Aluminiumgehäuse und einem 13-Zoll Liquid Retina Display ausgestattet. Um die Kosten zu senken, verwendete Apple den A18 Pro Chip anstelle eines Prozessors der M-Serie und bot im Basismodell 8 GB RAM an. Diese Strategie hat sich ausgezahlt und in vielen Ländern, insbesondere in Indien, zu einer hohen Nachfrage geführt.

Während der US-Markt 44 Prozent der Gesamtauslieferungen ausmachte, wurde das MacBook Neo in Indien vor dem Hintergrund steigender Preise für Windows-Laptops zur attraktivsten Wahl. Experten glauben, dass der Erfolg des Neo-Modells Apples Strategie in Schwellenländern grundlegend verändern könnte.