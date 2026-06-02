Martin Scorsese betritt die Welt der künstlichen Intelligenz

Der berühmte Regisseur Martin Scorsese ist überraschend als Partner und Berater dem KI-Startup Black Forest Labs beigetreten. Laut der New York Times plant die lebende Legende des Weltkinos, diese Technologie ausschließlich für die Erstellung von Storyboards zu nutzen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

"Ich zeichne meine Storyboards seit 70 Jahren selbst", sagte der Regisseur in einer Erklärung. Er betonte, dass das neue Tool ihm helfen werde, seine Ideen schneller und effizienter an Kameraleute und Szenenbildner zu vermitteln. Dies dürfte den kreativen Prozess des Regisseurs erheblich erleichtern.

Black Forest Labs hat seinen Sitz in Freiburg, Deutschland, und beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter. Das Startup unterstützt Bildgenerierungsfunktionen für Giganten wie Adobe, Canva, Microsoft und Meta. Derzeit wird der Marktwert des Unternehmens von Investoren auf 3,25 Milliarden Dollar geschätzt.

Interessanterweise wurde das Startup von dem Team gegründet, das hinter dem Projekt Stable Diffusion steht. Wie Wired berichtet, lehnte das Unternehmen kürzlich eine Partnerschaft mit Elon Musks xAI ab. Grund dafür sollen Bedenken hinsichtlich der Inhaltssicherheit im neuronalen Netzwerk Grok gewesen sein.

Dieser Schritt eines konservativen Künstlers wie Scorsese zeigt, dass sich die Einstellung Hollywoods zur künstlichen Intelligenz wandelt. Auch wenn der Regisseur die Technologie nur begrenzt einsetzt, beweist dies erneut, dass die Integration von KI in die Filmindustrie unvermeidlich ist.