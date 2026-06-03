Honor Robot Phone: Weltweit erstes Smartphone mit integrierter Gimbal-Kamera

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Honor Robot Phone: Weltweit erstes Smartphone mit integrierter Gimbal-Kamera

Honor hat weitere Details zu seinem neuen Robot Phone enthüllt, das erstmals auf der MWC 2026 vorgestellt wurde. Das Unternehmen möchte mit diesem Produkt die Aufnahme komplexer Videos für normale Nutzer vereinfachen. Laut den Entwicklern ist das Robot Phone in erster Linie als professionelles Videoaufnahmegerät konzipiert. Darüber berichtet Ixbt.com, Bericht heißt es.

Das Hauptmerkmal des Geräts ist ein motorisiertes 3-Achsen-Bildstabilisierungssystem (Gimbal), das an der Oberseite angebracht ist. Dieses System hilft, die Einschränkungen herkömmlicher Smartphone-Kameras zu überwinden. Die Kamera selbst ist mit einem 200-Megapixel-Sensor ausgestattet und kann je nach Aufnahmebedingungen nach vorne oder hinten gedreht werden. Zudem implementiert Honor fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien in Zusammenarbeit mit ARRI, einem in der professionellen Filmindustrie renommierten Unternehmen.

Das Robot Phone verfügt über KI-gestützte Funktionen wie Objektverfolgung, einen intelligenten Aufnahmeassistenten und automatische Kamerabewegungen. Hinsichtlich der Haltbarkeit des Bewegungsmechanismus betonen Honor-Vertreter, dass das Modell der ersten Generation ebenso stoßfest ist wie die Flaggschiffe des Unternehmens. Es wurde jedoch eingeräumt, dass bei der Wasserbeständigkeit noch Entwicklungsbedarf besteht.

Ingenieure haben über ein Jahr lang an der Verfeinerung dieses Konzepts, der Entwicklung eines kompakten Motors und der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts gearbeitet. Das Robot Phone bietet vorgefertigte Vorlagen, die es Nutzern ermöglichen, ohne manuelle Einstellungen flüssige und kinoreife Aufnahmen zu machen. Honor-CEO James Li bestätigte, dass dieses innovative Gerät im dritten Quartal 2026 in den Handel kommen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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