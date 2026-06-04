Substack führt Reply Rules-Funktion für Autoren ein

Am Mittwoch kündigte die Plattform Substack eine neue Funktion namens „Reply Rules“ an, die es Autoren ermöglicht, die Interaktion mit ihrem Publikum besser zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Content-Ersteller spezifische Regeln für Kommentare unter ihren Beiträgen, Notes oder im Chat-Bereich festlegen. Beispielsweise können Autoren von KI generierte „AI Slop“-Texte oder beleidigende Sprache verbieten oder sogar verlangen, dass Kommentare ausschließlich als Haiku verfasst werden. Darüber berichtet Techcrunch.com in einer Meldung.

Substack erklärt, dass das System aus den Aktionen der Nutzer lernt, einschließlich der verborgenen Antworten, und Kommentare automatisch filtert, die nicht den Einstellungen des Autors entsprechen. Autoren behalten das Recht, verborgene Kommentare einzusehen, und können sie wieder sichtbar machen, wenn sie ihre Meinung ändern. Derzeit ist die Reply Rules-Funktion für alle englischsprachigen Publikationen aktiv.

Die Plattform verfolgte stets einen dezentralen Moderationsansatz, was bedeutet, dass Schriftsteller ihre eigenen Communities selbst kontrollieren. Autoren verfügten bereits über Tools wie das Sperren von Beiträgen, das Löschen von Kommentaren und das Blockieren von Nutzern. Die neue Funktion soll den Aufwand für die manuelle Überprüfung jedes einzelnen Kommentars verringern.

Erwähnenswert ist, dass Substack aufgrund seiner Moderationspolitik, insbesondere der Nachsicht gegenüber rechtsextremen Publikationen, kritisiert wurde. Kritiker argumentieren, dass ein solcher Ansatz schädlicher Rhetorik Vorschub leiste. Substack betonte seinerseits, dass es bestrebt sei, optimale Bedingungen für die Entfaltung vielfältiger Online-Kulturen zu schaffen, und dabei vor schwierigen Entscheidungen stehe.

In diesem Jahr hat Substack eine Reihe von Updates eingeführt. Dazu gehören ein Studio zum Aufzeichnen und Veröffentlichen von Videos für Autoren sowie die Einführung einer TV-App, die es Abonnenten ermöglicht, Videobeiträge und Livestreams auf dem Fernseher anzusehen.