Vier 50-MP-Kameras und 6500-mAh-Akku: Motorola Edge 70 Pro+ vorgestellt

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Vier 50-MP-Kameras und 6500-mAh-Akku: Motorola Edge 70 Pro+ vorgestellt

Motorola hat offiziell sein neues Flaggschiff, das Smartphone Edge 70 Pro+, vorgestellt. Dieses Gerät ist eine verbesserte Version des Edge 70 Pro-Modells und zeichnet sich durch ein Periskop-Kameramodul, kabellose Ladetechnologie und eine aktualisierte Hardwareplattform aus. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Smartphones ist sein Kamerasystem aus vier 50-Megapixel-Sensoren. Das Hauptmodul basiert auf einem Sony LYTIA 710-Sensor mit optischer Bildstabilisierung. Das Periskopmodul bietet 3,5-fachen optischen und 50-fachen Hybrid-Zoom. Zudem umfasst das System eine Ultraweitwinkelkamera mit Makrofunktion und eine 50-MP-Frontkamera.

Das Gerät wird vom MediaTek Dimensity 8500 Extreme Chipsatz angetrieben und verfügt über ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit 144 Hz Bildwiederholrate. Die maximale Helligkeit des Bildschirms erreicht 5200 Nits. Das Smartphone unterstützt 4K-Videoaufnahmen mit 60 fps und KI-gestützte Bildverarbeitung.

Für die Autonomie sorgt ein 6500-mAh-Akku mit Unterstützung für 90 W kabelgebundenes, 15 W kabelloses und umgekehrtes Laden. Das Gehäuse des Motorola Edge 70 Pro+ ist nach IP68/IP69 und MIL-STD-810H Militärstandard geschützt. Das Gerät läuft unter Android 16 mit der Hello UI-Oberfläche.

MotorolaSmartphoneTechnologieAndroid 16Dimensity 8500
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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