iPhone-Nutzer erhalten keine Benachrichtigungen mehr im Max Messenger

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iPhone-Nutzer erhalten keine Benachrichtigungen mehr im Max Messenger

Die Entwickler des russischen Max Messengers haben Probleme bei der Zustellung von Push-Benachrichtigungen auf iPhone-Geräten gemeldet. Laut dem Pressedienst des Dienstes widerruft iOS nach der Entfernung der App aus dem App Store automatisch das Benachrichtigungs-Token. Ixbt.com berichtet .

Infolgedessen verliert der Server die Möglichkeit, Push-Nachrichten an bestimmte Smartphones zu senden, und Nutzer erhalten im Hintergrund keine neuen Nachrichten mehr. Alle eingehenden Nachrichten sind nur sichtbar, wenn die App manuell gestartet und der Chat aktualisiert wird. Dies macht die Hauptfunktion des Messengers – die sofortige Benachrichtigung – praktisch zunichte.

In diesem Fall büßt ein Teil der Funktionalität des Dienstes seine Wirksamkeit ein, da Nutzer wichtige Nachrichten übersehen können, bis sie die App erneut öffnen. Zuvor wurde berichtet, dass der Max Messenger aus dem App Store entfernt wurde. Das Projektteam versucht derzeit, die Ursache dieses Problems zu ermitteln.

Max ist ein russischer staatlicher Messenger, der vom VK-Konzern entwickelt wurde und als nationale Plattform für Kommunikation, Wirtschaft und Behördendienste positioniert ist. Die App sollte auf allen in Russland verkauften Smartphones vorinstalliert sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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