Ramp wird nach KI-Lösungen mit 44 Milliarden Dollar bewertet

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Ramp wird nach KI-Lösungen mit 44 Milliarden Dollar bewertet

Die Plattform für das Management von Unternehmensausgaben, Ramp, gab am Donnerstag bekannt, dass sie 750 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben hat, was ihre Marktbewertung auf 44 Milliarden Dollar bringt. Getrieben durch das wachsende Interesse der Investoren an Fintech-Projekten, die auf Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) basieren, hat sich der Wert des Unternehmens innerhalb eines Jahres fast verdreifacht. Die Finanzierungsrunde wurde von ICONIQ, GIC und dem Ontario Teachers’ Pension Plan angeführt. Laut Techcrunch.com berichtet .

Der jährliche Umsatz von Ramp liegt derzeit bei über 1,5 Milliarden Dollar, und das Unternehmen hat einen positiven freien Cashflow erzielt. Die Anzahl der Kunden hat 70.000 überschritten, darunter große Marken wie Visa, Uber, Shopify, Anduril und Figma. Das Projekt, das ursprünglich als Tool zur Ausgabenverwaltung für Startups gestartet wurde, bietet jetzt eine breite Palette von Dienstleistungen an, einschließlich Zahlungen, Betrugserkennung, Beschaffung und Buchhaltung.

Ramp zog die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich, indem es KI-Agenten in seine Produkte integrierte. Insbesondere hat das Unternehmen spezielle KI-Assistenten für Beschaffungs-, Budgetierungs- und Buchhaltungsprozesse entwickelt. Darüber hinaus wurden spezielle Unternehmenskreditkarten eingeführt, die es KI-Agenten ermöglichen, Zahlungen unabhängig auszuführen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Nutzung von KI-Tokens über verschiedene Anbieter hinweg zu kontrollieren.

CEO Eric Glyman betonte, dass Ramp plant, in Zukunft ein börsennotiertes Unternehmen (IPO) zu werden, obwohl noch keine konkreten Zeitpläne festgelegt wurden. Bislang hat das Startup insgesamt über 3 Milliarden Dollar an Investitionen erfolgreich eingeworben. Die neuen Mittel werden in die weitere Entwicklung der KI-Infrastruktur und die Schaffung neuer Tools fließen, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer KI-Ausgaben zu unterstützen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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