Internet mit 360 km/h: Strecke Moskau-St. Petersburg wird mit LTE abgedeckt

Die Russischen Eisenbahnen (RZD) planen, eine durchgehende LTE-Verbindung entlang der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke (VSM) zwischen Moskau und St. Petersburg bereitzustellen. Dies gab der stellvertretende Generaldirektor Jewgeni Tscharkin bekannt. Das Projekt wird in Partnerschaft mit der Firma Buro-1440 umgesetzt und moderne Kommunikationsstandards auf der gesamten Strecke einführen. Laut Ixbt.com berichtet .

Derzeit liegt die Abdeckung durch Mobilfunknetze bei den Russischen Eisenbahnen bei nicht mehr als 30 Prozent. Daher ist für die neue Hauptstrecke der Aufbau einer qualitativ völlig neuen Telekommunikationsinfrastruktur erforderlich. Dies ermöglicht den Fahrgästen die Nutzung von Hochgeschwindigkeitsinternet auch während der Zugfahrt.

Die Länge der ersten Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Russlands beträgt fast 700 Kilometer und führt durch sechs Regionen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums können Züge Geschwindigkeiten von bis zu 400 km/h erreichen, wobei die Reisegeschwindigkeit bei 360 km/h liegt.

Prognosen zufolge könnte das Passagieraufkommen zwischen den beiden Städten bis 2030 auf 23 Millionen Menschen pro Jahr ansteigen. Gemäß einer Regierungsanordnung sind die Planungs- und Bauarbeiten für den Zeitraum 2024–2028 vorgesehen, die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant.