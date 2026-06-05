Airbnb-CEO Brian Chesky eröffnet neues KI-Labor

Airbnb-CEO Brian Chesky möchte nicht länger nur als Berater im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sein. Laut Berichten von Bloomberg, die von TechCrunch-Quellen bestätigt wurden, plant Chesky die Gründung seines eigenen persönlichen KI-Labors. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass er mit den bestehenden Modellen großer Silicon-Valley-Labors nicht vollständig zufrieden ist. Techcrunch.com berichtet .

Obwohl Airbnb derzeit KI-basierte Coding-Tools nutzt, erklärte Chesky im vergangenen Jahr, dass das Unternehmen noch mit keinem LLM (Large Language Model) zusammengearbeitet habe. Seiner Ansicht nach erfüllen die vorhandenen Marktprodukte die Anforderungen von Airbnb noch nicht vollständig. Dennoch verfügt Chesky über umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich und pflegt eine langjährige Freundschaft mit OpenAI-CEO Sam Altman.

Chesky und Sam Altman lernten sich 2006 über den Accelerator Y Combinator kennen. Als OpenAI an Popularität gewann, traf sich Chesky regelmäßig mit Altman und gab Ratschläge zur Führung des schnell wachsenden Technologieunternehmens. Chesky spielte sogar eine wichtige Rolle bei Altmans Rückkehr und der Wiederherstellung der Öffentlichkeitsarbeit, als Altman vom Aufsichtsrat von OpenAI entlassen wurde.

Nun tritt Chesky als Konkurrent zum Unternehmen seines Schützlings auf. Der genaue Fokus des neuen Labors ist derzeit unbekannt, aber es wird erwartet, dass er sich auf Benutzeroberflächen- und Designfragen konzentriert. Dieser Ansatz ähnelt der Arbeit des von Brett Adcock gegründeten Hark Laboratory.

Wichtig ist, dass Brian Chesky seine Position als CEO von Airbnb nicht aufgeben wird. Es wird angegeben, dass er das neue Labor nicht persönlich leiten, sondern als unterstützender Gründer teilnehmen wird. Bisher haben Vertreter von Airbnb und Chesky offizielle Kommentare zu diesem Projekt abgelehnt.