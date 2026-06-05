SpaceX verbessert Mechazilla-System: Neue leichte Schienen am Turm installiert

SpaceX arbeitet weiter an der Verbesserung der riesigen mechanischen „Essstäbchen“ (Chopsticks) – des Mechazilla-Systems – an den Starttürmen im Weltraumbahnhof Starbase. Nach jüngsten Berichten werden die Schienen in diesem System durch neue, leichtere Konstruktionen mit speziellen kreisförmigen Löchern ersetzt, um das Gewicht zu reduzieren, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Ixbt.com berichtet .

Die Schienen an den Mechazilla-Armen sind Teil des beweglichen Dämpfers. Sie wirken als Stoßdämpfer, um die Energie der landenden Rakete zu absorbieren. Mechazilla ist der Spitzname für den Starship-Startturm, der aus zwei riesigen robotischen Armen besteht, die nicht nur zum Stapeln der Rakete, sondern auch zum Fangen des zurückkehrenden Super Heavy-Boosters in der Luft dienen.

Statt auf Stützbeinen zu landen, schwebt die Rakete neben dem Turm, und die „Essstäbchen“ greifen sie an speziellen Punkten am Rumpf. Diese Technologie ermöglicht eine schnelle Vorbereitung der Stufe für den Wiederstart, spart Gewicht durch den Verzicht auf schwere Beine und senkt die Startkosten erheblich. Der erste erfolgreiche Fang erfolgte am 13. Oktober 2024 während der Flight 5-Mission.

Derzeit werden Super Heavy Booster 20 und Ship 20 im Weltraumbahnhof Starbase in Texas für den nächsten Flug vorbereitet. Solche Raketen werden die neue Generation von Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn bringen, was die Bandbreite des globalen Netzwerks um ein Vielfaches erhöhen wird.