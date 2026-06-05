Apple könnte neues Vision-Pro-Projekt aufgeben

Apple hat seine Pläne zur Entwicklung von Geräten der Vision-Reihe möglicherweise erheblich eingeschränkt. Laut einer aktualisierten Roadmap des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo hat sich die Strategie des Unternehmens im Segment der erweiterten und gemischten Realität (XR) grundlegend geändert. Während zuvor berichtet wurde, dass an sieben Geräten gearbeitet wird, befinden sich derzeit nur noch zwei Produkte in der aktiven Entwicklungsphase. Ixbt.com berichtet .

Das erste erwartete Produkt ist eine intelligente Brille ohne eingebaute Displays, die auf Funktionen der künstlichen Intelligenz ausgerichtet ist und deren Debüt für 2027 geplant ist. Das zweite Gerät wird eine vollständige AR/XR-Brille sein, die Informationen über optische Wellenleiter reflektiert. Der Zeitplan für die Umsetzung dieses Projekts wurde jedoch auf 2029 verschoben. Am wichtigsten ist, dass die neue Roadmap keine Informationen über direkte Nachfolger des Apple Vision Pro Headsets enthält.

Diese strategischen Änderungen sollen von John Ternus, Apples Leiter der Hardwareentwicklung und potenziellem Nachfolger von Tim Cook, genehmigt worden sein. Analysten glauben, dass das Unternehmen den Schwerpunkt stärker auf das kompakte Brillenformat legen möchte, das für die Massennutzung bequemer ist, als auf teure und schwere Headsets. Dies wird als neue Phase im Zeitalter der persönlichen Elektronik nach den Smartphones angesehen.

Es ist erwähnenswert, dass der Insider Mark Gurman kürzlich berichtete, dass Apple an einer leichteren und kompakteren Alternative zu Vision Pro arbeitet. Obwohl sich die Informationen derzeit widersprechen, werden genauere Details zur Zukunft der Apple Vision-Plattform voraussichtlich auf der WWDC 2026-Konferenz zusammen mit Updates für das visionOS-System bekannt gegeben.