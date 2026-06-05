Hisense stellt einzigartiges E-Ink-Smartphone für Lesefans vor

Hisense hat begonnen, das Interesse an seinem neuen E-Ink-Smartphone der A10-Serie zu wecken und offiziell bestätigt, dass es in den Segment der elektronischen Tintendisplays zurückkehrt. Der vom Unternehmen veröffentlichte Teaser hebt hervor, dass das Gerät drei Jahre lang entwickelt wurde und über ein deutlich schlankeres Gehäuse als frühere Modelle verfügt. Laut Ixbt.com berichtet .

Das endgültige Design und die vollständigen technischen Spezifikationen des Geräts werden vorerst geheim gehalten. Das neue Modell wird als würdiger Nachfolger des Hisense A9-Smartphones erwartet, das 2022 auf den Markt kam und damals großes Interesse weckte. Zur Erinnerung: Das A9-Modell war mit einem 6,1-Zoll-E-Ink-Display mit einer Dichte von 300 ppi ausgestattet und hauptsächlich zum Lesen und für die Textverarbeitung konzipiert.

Inoffiziellen Quellen zufolge könnte das neue Hisense A10-Modell mit einem 7-Zoll-Carta-1300-Panel ausgestattet sein. Als technische Basis des Geräts werden ein Snapdragon-Prozessor, 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher vermutet. Außerdem wird erwartet, dass ein Akku mit 4500 mAh Kapazität für eine lange Laufzeit sorgt.