Verkauf der Xiaomi TV S Mini LED 2026 Fernseher startet in Russland

Xiaomi hat seine neue Generation der Xiaomi TV S Mini LED 2026 Fernseherlinie offiziell auf dem russischen Markt vorgestellt. Die neue Serie wird in Bildschirmgrößen von 55, 65, 75, 85 und 98 Zoll angeboten. Die Geräte verfügen über ein dunkelgraues Gehäuse und ultradünne Rahmen, wobei das Display bis zu 98 Prozent der Vorderseite einnimmt. Laut Ixbt.com berichtet .

Die in den Fernsehern verwendete QD-Mini LED-Technologie sorgt für tiefen Kontrast, hohe Helligkeit und präzise Farbwiedergabe. Die maximale Helligkeit erreicht 1200 Nits, und der Farbraum deckt 94 Prozent des DCI-P3-Standards ab. Darüber hinaus unterstützen alle Modelle HDR10+, HLG und den Filmmaker Mode.

Für Gaming-Enthusiasten kann die Bildwiederholrate in einem speziellen Modus auf bis zu 288 Hz erhöht werden. Die größeren Modelle mit 85 und 98 Zoll verfügen zudem über Dolby Vision-Technologie. In Bezug auf das Soundsystem sind alle Versionen mit zwei 15-Watt-Lautsprechern, Dolby Audio und DTS:X ausgestattet, während die höherwertigen Modelle Dolby Atmos bieten.

Zusammen mit den neuen Fernsehern wurde bekannt gegeben, dass auch der Verkauf des Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Staubsaugerroboters begonnen hat. Preislich liegt das 55-Zoll-Modell bei etwa 50.000 Rubel, während die größte 98-Zoll-Version für rund 250.000 Rubel erhältlich ist.