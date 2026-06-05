OpenAI, Anthropic und Google fordern US-Kongress auf, Überwachung synthetischer DNA zu verschärfen

Die Führungskräfte der größten Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz wandten sich mit einem gemeinsamen Appell an den US-Kongress und forderten eine strengere Regulierung des Marktes für synthetische DNA und RNA. In einem offenen Brief, der von OpenAI-CEO Sam Altman, Anthropic-Vertreter Dario Amodei, Google DeepMind-CEO Demis Hassabis und Microsoft AI-Leiter Mustafa Suleyman unterzeichnet wurde, wurde betont, dass die KI-Entwicklung die Schaffung gefährlicher biologischer Agenten erleichtern könnte. Wie Ixbt.com berichtet .

Die Autoren schlagen eine obligatorische Überprüfung jeder Bestellung für synthetische DNA- und RNA-Sequenzen in den USA vor. Ihrer Meinung nach müssen Anbieter Bestellungen mit einer Datenbank bekannter gefährlicher Krankheitserreger abgleichen, die Identität der Kunden verifizieren und potenzielle Risiken vor Beginn der Synthese bewerten. Die Tatsache, dass aktuelle KI-Modelle biologische Aufgaben immer besser bewältigen, macht diese Maßnahmen dringend erforderlich.

Seit Anfang 2024 unterzieht OpenAI seine Modelle speziellen Tests im Hinblick auf biologische Bedrohungen. Die Ergebnisse zeigten, dass freiwillige Maßnahmen in diesem Bereich nicht mehr ausreichen. Anthropic hat auch wiederholt davor gewarnt, dass KI Personen ohne spezielle Expertise ermöglicht, komplexe biologische Aufgaben zu erledigen, die zuvor Profis vorbehalten waren (Risiko der biologischen Verstärkung).

Die Tatsache, dass diese Initiative Unternehmen vereint, die im KI-Wettlauf konkurrieren, zeigt die Ernsthaftigkeit des Risikos. Wenn der Kongress diese Vorschläge unterstützt, werden Hersteller synthetischer DNA gezwungen sein, zusätzliche Kontrollmechanismen einzuführen. Dies wird wiederum die Nachfrage nach automatisierten Analysesystemen im Bereich der Biosicherheit erhöhen.

Im Wesentlichen schlagen die Tech-Giganten vor, den regulatorischen Fokus von den Modellen selbst auf die Infrastruktur zu verlagern, in der sie angewendet werden können. Sie sind der Ansicht, dass die Kontrolle der Synthese genetischen Materials der effektivste Weg ist, um Missbrauch zu verhindern, während sich die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz erweitern.