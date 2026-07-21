Katze nach einem Monat unter Trümmern lebend gefunden

Fast einen Monat nach einem schweren Erdbeben in Venezuela haben Rettungskräfte eine Katze lebend aus den Trümmern geborgen. Dieses Ereignis wurde trotz der Folgen der Tragödie zu einem Symbol der Hoffnung für die lokale Bevölkerung.

Es wurde berichtet, dass die Katze am 18. Juli bei Sucharbeiten in einem zerstörten Wohnkomplex im Bundesstaat La Guaira gefunden wurde. Der freiwillige Helfer Andres Carvajal sagte, das Tier habe sich aus Angst tiefer in das Gebäude zurückgezogen.

Ihm zufolge wurde der Katze zunächst Futter angeboten, um sie zu retten. Das vor Hunger geschwächte Tier näherte sich vorsichtig und begann zu fressen. Danach brachten die Retter es in Sicherheit.

Die gerettete Katze wurde in tierärztliche Obhut übergeben und medizinisch erstversorgt. Es ist geplant, sie später in ein Tierheim zu bringen.

Die freiwilligen Helfer betonten, dass das Auffinden eines lebenden Tieres inmitten der Ruinen den Menschen angesichts der schweren Tragödie Hoffnung gegeben habe.

Zur Erinnerung: Bei zwei schweren Erdbeben, die Venezuela am 24. Juni erschütterten, kamen mehr als 5.200 Menschen ums Leben. Offiziellen Angaben zufolge wurden über 16.000 Menschen verletzt, Hunderte Gebäude zerstört und Tausende Einwohner obdachlos.