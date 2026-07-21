Spanische Nationalmannschaft entfernt Donald Trump von Meisterfoto und sorgt für Diskussionen

·102·Welt
Spanische Nationalmannschaft entfernt Donald Trump von Meisterfoto und sorgt für Diskussionen

Die spanische Nationalmannschaft veröffentlichte nach ihrem Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein Mannschaftsfoto in den sozialen Medien. Auf dem vom Team geposteten Bild ist US-Präsident Donald Trump jedoch nicht zu sehen.

Donald Trump stand während der Siegerehrung mit den Spielern auf der Bühne. Das auf der spanischen Seite verbreitete Foto wurde jedoch so zugeschnitten, dass der US-Präsident nicht mehr im Bild war. Dieser Vorfall erregte in den sozialen Medien Aufmerksamkeit und löste zahlreiche Diskussionen aus.

Die Spieler der spanischen Nationalmannschaft feiern die Meisterschaft auf dem Podium.
SpanienDonald TrumpWeltmeisterschaftFußballKontroverse
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Polizist rettet Fahrer aus brennendem Auto (Video)Polizist rettet Fahrer aus brennendem Auto (Video)Heute, 13:00Delfine schwimmen wieder in den Gewässern von IstanbulDelfine schwimmen wieder in den Gewässern von IstanbulHeute, 12:25Sauberkeit über dem Leben: Zwei ältere Frauen beim Reinigen von Fensterdächern im fünften Stock sorgen für DiskussionenSauberkeit über dem Leben: Zwei ältere Frauen beim Reinigen von Fensterdächern im fünften Stock sorgen für DiskussionenHeute, 12:12Mann im Rollstuhl stürzt in FlussMann im Rollstuhl stürzt in FlussHeute, 12:08Katze nach einem Monat unter Trümmern lebend gefundenKatze nach einem Monat unter Trümmern lebend gefundenHeute, 11:38Wie haben sich Lamine Yamal und seine Freundin Ines Garcia kennengelernt?Wie haben sich Lamine Yamal und seine Freundin Ines Garcia kennengelernt?Heute, 11:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?