Spanische Nationalmannschaft entfernt Donald Trump von Meisterfoto und sorgt für Diskussionen

Die spanische Nationalmannschaft veröffentlichte nach ihrem Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein Mannschaftsfoto in den sozialen Medien. Auf dem vom Team geposteten Bild ist US-Präsident Donald Trump jedoch nicht zu sehen.

Donald Trump stand während der Siegerehrung mit den Spielern auf der Bühne. Das auf der spanischen Seite verbreitete Foto wurde jedoch so zugeschnitten, dass der US-Präsident nicht mehr im Bild war. Dieser Vorfall erregte in den sozialen Medien Aufmerksamkeit und löste zahlreiche Diskussionen aus.