Starker Sonneneruptions-Impakt erreicht die Erde

Eine Plasmawolke, die infolge starker Sonneneruptionen am 3. Juni auf der Sonne entstanden ist, hat die Erde erreicht. Laut Daten von Wissenschaftlern des Weltraumforschungsinstituts und des Instituts für Sonnen-Terristrische Physik der Russischen Akademie der Wissenschaften fielen die ersten Indikatoren viel milder aus als vorhergesagt. Ixbt.com berichtet .

Experten zufolge hat bisher nur der Rand der Plasmawolke unseren Planeten gestreift, während der Hauptkern seitlich vorbeigezogen ist. Ein klareres Bild der weiteren Entwicklung wird in den kommenden Stunden erwartet.

Zuvor wurde aufgrund aufeinanderfolgender Einschläge mehrerer Plasmawolken ein starker und anhaltender geomagnetischer Sturm der Stufe G3-G4 auf der Erde vorhergesagt. Obwohl die aktuelle Situation schwächer ist als erwartet, warnen Wissenschaftler davor, dass sich die Lage noch ändern könnte.

Berichten zufolge wurden am 3. Juni gleichzeitig drei große Eruptionen auf der Sonne registriert — M9.3, M7.7 und eine extrem starke Eruption der Klasse X1.0. Da bei jeder von ihnen ein Materieauswurf in Richtung Erde beobachtet wurde, besteht weiterhin die Wahrscheinlichkeit verstärkter Störungen in der Magnetosphäre.