Google stellt Gemini Go KI für günstige Android-Smartphones vor

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Google stellt Gemini Go KI für günstige Android-Smartphones vor

Google hat eine spezielle Version seines Gemini KI-Assistenten für Smartphones und Tablets mit grundlegenden technischen Spezifikationen angekündigt, die das Android-Betriebssystem ausführen. Die Gemini Go-Version ist für Geräte auf der Android Go-Plattform konzipiert und erweitert die Funktionen erschwinglicher Gadgets. Laut Ixbt.com berichtet .

Die Hauptvoraussetzung für die Funktion des neuen Assistenten ist das Vorhandensein von mindestens 2 GB RAM. Dieser Wert ist der Standardminimum für Smartphones, die Android (Go Edition) ab Android 13 ausführen. Somit wird ein großer Teil moderner Budget-Geräte den Gemini Go-Dienst nutzen können.

Gemini Go ist eine optimierte Version der Standard-KI, die an die Arbeit unter begrenzten Ressourcen – kleiner Speicher und geringe Rechenleistung – angepasst ist. Es ersetzt den vorherigen Google Assistant Go und ist in die Google Search-App integriert. Benutzer können es aktivieren, indem sie die „Home“-Taste oder die Ein/Aus-Taste gedrückt halten.

Trotz der leichtgewichtigen Version verfügt Gemini Go über einen umfangreichen Funktionsumfang. Es kann Texte analysieren, Fragen beantworten und Inhalte erstellen. Darüber hinaus ermöglicht der Assistent das Hochladen von Dokumenten, Fotos und anderen Dateien als Kontext für komplexere Anfragen und Gespräche.

Die Einführung des Gemini Go-Dienstes hat bereits begonnen. Wie bei anderen großen Updates von Google wird dieser Prozess jedoch schrittweise durchgeführt und wird in naher Zukunft für Benutzer in allen Regionen verfügbar sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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