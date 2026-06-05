Russlands MS-21-Flugzeug als Ersatz für Boeing und Airbus startet 2027

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Russlands MS-21-Flugzeug als Ersatz für Boeing und Airbus startet 2027

Der erste Liefertermin für das MS-21-Flugzeug, das als Alternative zu Flugzeugen wie der Boeing 737 und dem Airbus A320 entwickelt wird, wurde bekannt gegeben. Laut Sergey Chemezov, Leiter von Rostec, werden 2027 voraussichtlich 4-5 Flugzeuge dieses Modells in Betrieb genommen. Ixbt.com berichtet .

Die Zertifizierungsflüge für das MS-21-Programm sollen im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein. Danach beginnt die Serienproduktion des Flugzeugs. Derzeit sind die ersten Serienmodelle der SJ-100 und MS-21 vorbereitet und warten auf die entsprechenden Tests.

Die MS-21-310 ist ein neues mittelstreckiges Passagierflugzeug aus Russland, das vom Konstrukteursbüro Yakovlev entwickelt wurde. Das Flugzeug kann bis zu 211 Passagiere befördern. Ein besonderes Merkmal ist der hohe Anteil an Verbundwerkstoffen in der Struktur (ca. 40 %) und die Ausstattung mit modernen PD-14-Triebwerken.

Derzeit wird intensiv an der vollständigen Lokalisierung des Projekts und dem Importersatz gearbeitet. Das Flugzeug ist mit mehr als 70 in Russland hergestellten Komponenten und Systemen ausgestattet. Bis 2026 soll eine Version geschaffen werden, die völlig unabhängig von ausländischen Technologien ist.

LuftfahrtMS-21RusslandTechnologieRostec
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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