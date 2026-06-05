Zwei Batterie-Gigafabriken starten 2026 in Moskau

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Zwei Batterie-Gigafabriken starten 2026 in Moskau

Moskau plant, im Jahr 2026 zwei große Gigafabriken in Betrieb zu nehmen, die Teil des Produktionsclusters für Energiespeichersysteme sind. Dies gab der Bürgermeister der Stadt, Sergey Sobyanin, im Rahmen des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums bekannt. Wie Ixbt.com berichtet .

Diese Betriebe werden die größten Produktionskapazitäten in Russland sein und sich hauptsächlich auf die Lieferung von Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge spezialisieren. Geplant ist die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen, Modulen und stationären Energiespeichersystemen in den Fabriken. Der Produktionsstart ist für September vorgesehen, die Herstellung kompakter Batterien soll im Dezember beginnen.

Sobald das Projekt seine volle Kapazität erreicht hat, werden die Fabriken in der Lage sein, bis zu 33 Millionen Batteriezellen pro Jahr zu produzieren. Dies wird die Elektrofahrzeugindustrie in der Region voraussichtlich auf ein völlig neues Niveau heben.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Forums wichtige Memoranden zur Entwicklung des elektrischen Verkehrs unterzeichnet. Insbesondere wird im Sonderwirtschaftsgebiet Technopolis Moskau das erste vollzyklische Zentrum in Russland für die Prüfung und Zertifizierung von Energiespeichersystemen eingerichtet.

Laut Sobyanin sind Hersteller aufgrund des derzeitigen Fehlens solcher Zentren gezwungen, ihre Produkte ins Ausland zu schicken. Das neue Zentrum wird dazu beitragen, Projektzeiträume und Kosten zu senken und die Entwicklung der Branche zu beschleunigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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