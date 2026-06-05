Rutube baut privates Rechenzentrum mit über 2.000 Servern

Das Rutube-Team wird Ende 2026 mit dem Bau eines eigenen persönlichen Datenverarbeitungszentrums (PDC) in der Region Leningrad beginnen. Der Projektstart ist für 2028 geplant. Dies gab Sergey Kosinsky, Leiter der digitalen Assets bei Gazprom-Media Holding, bekannt. Die neue Anlage wird eine geplante Kapazität von mindestens 3 MW haben und mehr als zweitausend Server beherbergen. Laut Ixbt.com berichtet .

Vertreter des Unternehmens gaben an, dass für das Kühlsystem moderne Lösungen auf Basis von Chillern und Freecooling-Technologien eingesetzt werden. Dies wird die Energieeffizienz steigern und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck verringern. Der erwartete Power Usage Effectiveness (PUE)-Koeffizient wird 1,3 nicht überschreiten, was hohen internationalen Standards vollständig entspricht.

Laut Sergey Kosinsky besteht die Hauptaufgabe des neuen Zentrums darin, den stabilen und unterbrechungsfreien Betrieb des Videodienstes mit einer täglichen Reichweite von über 20 Millionen Nutzern zu gewährleisten. Darüber hinaus wird diese Infrastruktur die Erweiterung der Videospeicherkapazität sowie die Entwicklung von Projekten im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterstützen.

Derzeit umfasst die Infrastruktur von Rutube über 7.000 Server und 380 Knotenpunkte eines Content Delivery Network (CDN) in 40 Städten in Russland und im Ausland. Das neue Rechenzentrum wird die technischen Möglichkeiten der Plattform voraussichtlich weiter stärken.