Supabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden Dollar

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Supabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden Dollar

Supabase, eine Open-Source-Datenbankplattform, gab am Freitag bekannt, dass sie eine Investitionsrunde der Serie F in Höhe von 500 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Nach dieser Investition erreichte die Marktbewertung des Unternehmens 10,5 Milliarden Dollar. Damit hat das Startup seinen Wert in kurzer Zeit verdoppelt und offiziell den Status eines "Decacorns" erreicht. Techcrunch.com berichtet .

Laut Paul Copplestone, CEO und Mitgründer des Unternehmens, ist die Nutzung der Plattform im vergangenen Jahr um mehr als 600 % gestiegen. Interessant ist, dass über 60 % der neu erstellten Datenbanken mit Hilfe von KI-Tools gestartet werden. Aktuell nähert sich die Zahl der Supabase-Nutzer der 10-Millionen-Marke, was sich in den letzten acht Monaten ebenfalls verdoppelt hat.

Copplestone betonte die große Rolle von KI-Modellen wie Claude Code und Codex bei diesem beispiellosen Wachstum. Seiner Meinung nach erweitert künstliche Intelligenz die Anzahl der Menschen mit Programmierfähigkeiten drastisch. Derzeit nutzen bekannte Unternehmen wie Figma, Replit, Bolt und Lovable die Supabase-Plattform aktiv.

Supabase nutzt die Open-Source-Datenbank Postgres als technische Grundlage. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein neues Tool namens Multigres eingeführt, um die Systemverwaltung zu vereinfachen. Dieses Tool ermöglicht die zentralisierte Verwaltung komplexer Aufgaben, die bei der Skalierung der Datenbank auftreten.

Die Investitionsrunde wurde vom GIC-Fonds geleitet. Beteiligt waren auch neue Partner wie Georgian und Salesforce Ventures sowie bestehende Investoren wie Stripe. Der Leiter von Supabase betonte, dass sich die Strategie, der eigenen Produktvision treu zu bleiben, anstatt sich nur an die Anforderungen großer Konzerne anzupassen, ausgezahlt hat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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