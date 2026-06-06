Neues Triebwerk für Business-Jets in Russland in Entwicklung

Die russische Staatskorporation „Rostec“ plant die Entwicklung eines neuen Luftfahrttriebwerks mit einem Schub von 10 Tonnen. Dieses Aggregat wird hauptsächlich für Flugzeuge der Business-Aviation konzipiert sein. Dies gab der Leiter der Korporation, Sergey Chemezov, bekannt. Wie Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Top-Managers könnte das neue Triebwerksprojekt auf dem PD-8 basieren. Gleichzeitig betonte Chemezov die Möglichkeit, auf Basis dieses Triebwerks eine ganze Familie von Lösungen zu entwickeln. Je nach Aufgabenstellung ist eine Schuberhöhung um 25–30 % oder eine Reduzierung um 20 % vorgesehen.

Erinnert sei daran, dass das für „Superjet“-Flugzeuge entwickelte PD-8-Triebwerk kürzlich sein offizielles Musterzulassungszeugnis erhalten hat. Dies zeigt, dass das Projekt technisch ausgereift ist.

Außerdem hat auch das neue russische Regionalverkehrsflugzeug Il-114-300 seine Musterzulassung erhalten. Das Flugzeug ist nun für die Serienproduktion freigegeben und soll voraussichtlich auf inländischen Flugstrecken eingesetzt werden.