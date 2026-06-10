Siri und Apple Intelligence: Was wir vom persönlichen Assistenten erwarten

Nach zwei Jahren Wartezeit und 250 Millionen Dollar an Klagen hat Apple eine aktualisierte Version seines Siri-Sprachassistenten vorgestellt. Die auf der WWDC angekündigten Neuerungen funktionieren nicht nur auf iPhone- und Mac-Geräten, sondern auch auf dem Apple Vision Pro Headset. Das Unternehmen betont, dass die Hardware speziell für das Apple Intelligence-System entwickelt wurde. Obwohl viele Nutzer der Genauigkeit der von LLMs (Large Language Models) bereitgestellten Informationen immer noch skeptisch gegenüberstehen, zeigten die von Apple präsentierten Demo-Versionen, dass KI die Rolle im Alltag vollständig verändern könnte. Berichtet von Techcrunch.com berichtet .

Der neue Siri ist nicht mehr nur ein Werkzeug zum Beantworten von Fragen, sondern zielt darauf ab, das „zweite Gehirn“ des Nutzers zu werden. Er kann automatisch eine mit einem Freund über iMessage vereinbarte Mittagszeit in den Kalender eintragen, daran erinnern, Medikamente zu kaufen, wenn man an einer Apotheke vorbeikommt, oder über wichtige unbeantwortete E-Mails informieren. Wie auf der WWDC gezeigt, fand Siri innerhalb von Sekunden heraus, welches Dessert seine Tochter vor einem Monat in Nachrichten bevorzugte. Dies ist ein großer Schritt beim Verständnis des persönlichen Kontexts des Nutzers.

Siri weiß nun auch, was auf Ihrem Bildschirm geschieht. Wenn Sie zum Beispiel ein schönes Gartenfoto auf Instagram sehen, müssen Sie den Assistenten nur fragen, wo dieser Ort ist. Das System kann Daten aus Apple-Apps wie iMessage, Notizen, Kalender und Mail analysieren. Es ist noch nicht vollständig klar, wie die Integration mit Apps von Drittanbietern aussehen wird, aber Apple eröffnet Entwicklern neue Möglichkeiten.

Datenschutz war für Apple schon immer eine Priorität. Während viele KI-Tools persönliche Daten in die Cloud senden, führt Apple Intelligence die meisten Operationen direkt auf dem Gerät (on-device) aus. Für komplexere Aufgaben wurde die Private Cloud Compute (PCC)-Technologie entwickelt. Diese Methode garantiert, dass selbst Apple die Nutzerdaten bei der Verarbeitung in der Cloud nicht einsehen kann. Um die Sicherheit zu gewährleisten, hat Apple eine Belohnung von 1 Million Dollar für Hacker ausgesetzt, die Schwachstellen in diesem System finden.