Cybersicherheit: Spammer wechseln von Massennachrichten zu gezielten Angriffen

Im ersten Halbjahr 2026 gaben Cyberkriminelle die Praxis des massenhaften E-Mail-Versands auf und wendeten sich zeitlich verteilten, kleinen und gezielten Angriffen zu. Experten stellen fest, dass solche Nachrichten für Benutzer weniger verdächtig wirken, ein erheblicher Teil davon jedoch erfolgreich blockiert wird, bevor er das Ziel erreicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com wurde dies von Vertretern des Dienstes Yandex 360 bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr stieg das vom System verarbeitete E-Mail-Volumen um 12 Prozent und erreichte rekordverdächtige 50 Milliarden Nachrichten. Gleichzeitig wurde ein Anstieg der in der Prüfungsphase gestoppten schädlichen Nachrichten um 73 Prozent verzeichnet.

Statistiken zufolge wurden weitere 5,7 Milliarden Nachrichten automatisch in den Spam-Ordner geleitet. Analysen von Sicherheitssystemen zeigen, dass fast die Hälfte der unerwünschten Nachrichten in direktem Zusammenhang mit Versuchen stand, persönliche Daten von Benutzern zu stehlen.

Neue Methoden der Cyberkriminalität

Experten betonen, dass in diesem Jahr das Volumen der Phishing-Anreize um 45 Prozent und die Fälle von Absenderfälschungen um 50 Prozent auf rund 20 Millionen gestiegen sind. Betrüger versuchen in letzter Zeit verstärkt, ihre Nachrichten als Benachrichtigungen von Behörden und bekannten Unternehmen zu tarnen.

Zudem ist der Anteil von Nachrichten mit Schadprogrammen um ein Drittel gestiegen. Dies zeigt, dass die technischen Möglichkeiten der Angreifer immer komplexer werden.

Moderne Sicherheitstechnologien

Um solche Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen und abzuwehren, nutzt die Plattform Yandex 360 fortschrittliche Technologien. Dazu gehören insbesondere die Tiefenanalyse von Bildern in Nachrichten, wiederholte Überprüfungen nach der Zustellung sowie spezielle Algorithmen, die Tausende Merkmale jeder Nachricht bewerten.

Experten warnen, dass der Taktikwechsel der Cyberkriminellen von den Nutzern eine noch höhere digitale Hygiene und Vorsicht erfordert. Insbesondere ist es wichtiger denn je, Nachrichten im Namen offizieller Stellen kritisch zu betrachten.