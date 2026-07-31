CareCloud warnt vor medizinischem Datenleck

·71·Technologie
CareCloud warnt vor medizinischem Datenleck

CareCloud, ein großes US-Medizintechnologieunternehmen, hat bekannt gegeben, dass infolge eines Cyberangriffs auf seine Server die persönlichen und medizinischen Daten von Hunderttausenden Bürgern gestohlen wurden. Das Unternehmen hatte sich zu dem Vorfall, der sich im März ereignete, lange Zeit nicht detailliert geäußert, beginnt nun jedoch damit, die Opfer offiziell zu benachrichtigen. Dies zeigt, dass Cybersicherheitsprobleme eine ernsthafte Bedrohung nicht nur für Finanzsysteme, sondern auch für den höchst sensiblen Gesundheitssektor darstellen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Berichten von TechCrunch zufolge verwaltet das in New Jersey ansässige Unternehmen CareCloud Patientendatenbanken für über 45.000 Arztpraxen, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in den USA. Infolgedessen verwaltet das Unternehmen hochvertrauliche medizinische und Abrechnungsdaten von Millionen von Patienten. Laut einer Mitteilung, die diese Woche beim Generalstaatsanwalt von Kalifornien eingereicht wurde, hatten Hacker vom 10. März bis zum 16. März dieses Jahres für mindestens sechs Tage Zugriff auf eine der elektronischen Krankenakten-Datenbanken.

Der Cyberangriff und das Ausmaß der gestohlenen Daten

Unternehmensvertreter erklärten, dass unbekannte Hacker behaupteten, Daten aus den Datenbanken gelöscht oder kopiert zu haben. Zwar wurde nicht direkt erwähnt, ob von Hackern ein Lösegeld gefordert wurde, doch ist es gängige Praxis von Kriminellen, im Austausch für die Nichtveröffentlichung von Daten im Internet zu erpressen. Bisher hat sich keine größere Hackergruppe offiziell zu diesem Angriff bekannt.

Den vorliegenden Informationen zufolge waren mindestens 345.000 Menschen von diesem Datenleck betroffen. Dokumente, die bei den Staatsanwaltschaften der Bundesstaaten New Hampshire, Massachusetts und Texas eingegangen sind, zeigen, dass diese Zahl in Zukunft noch steigen könnte. Untersuchungen ergaben, dass unbefugter Zugriff auf eine in der Amazon Web Services-Infrastruktur gespeicherte Datenbank erlangt wurde.

Gefährdete personenbezogene Daten

Offiziellen Warnschreiben zufolge ist die Liste der gestohlenen Daten umfangreich und umfasst Folgendes:

  • Vollständige Namen und Postanschriften der Bürger
  • Sozialversicherungsnummern (SSN)
  • Von Behörden ausgestellte Ausweisnummern wie Reisepässe und Führerscheine
  • Finanzinformationen wie Bankkonten- und Zahlungskartennummern
  • Vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit der Gesundheit und der medizinischen Vorgeschichte von Patienten
Experten betonen, dass die Offenlegung solch vertraulicher Daten das Risiko von Identitätsdiebstahl und verschiedenen Betrugsdelikten für die Opfer in Zukunft drastisch erhöht. CareCloud-CEO Stephen Snyder hat auf die Bitte der Publikation um einen Kommentar nicht reagiert.

CareCloudCybersicherheitMedizinischeDatenCyberangriffTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Raymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestelltRaymon Tarok Ultra: Neues E-Mountainbike mit DJI-Motor vorgestelltHeute, 01:58SpaceX baut ein großes Gaskraftwerk für RechenzentrenSpaceX baut ein großes Gaskraftwerk für RechenzentrenHeute, 01:28Gericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots abGericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots abHeute, 01:23OpenAIs neues Astra-Modell erzielt Dutzende Durchbrüche in der MathematikOpenAIs neues Astra-Modell erzielt Dutzende Durchbrüche in der MathematikHeute, 00:55YouTuber Hank Green gesteht Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz einYouTuber Hank Green gesteht Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz einHeute, 00:50Citizen präsentiert neue Uhren, die keine Batterien oder Aufladung benötigenCitizen präsentiert neue Uhren, die keine Batterien oder Aufladung benötigenHeute, 00:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel